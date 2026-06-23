周子瑜書呆子風同款眼鏡買得到！型號、價格還有膠框款式一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

TWICE成員周子瑜近期分享了巴黎的旅遊點滴，日常輕鬆的生活照中，她運用了平光眼鏡造型演繹Geek Chic時髦書呆子風，清純可愛的魅力立刻收服了廣大粉絲的心，而周子瑜臉上那只靈魂的橢圓框眼鏡，編輯已經幫大家找到了！

周子瑜Geek Chic書呆子風同款眼鏡Owndays就能買到

周子瑜強大的帶貨力不容小覷，先前她曾在機場穿搭中背上一只Moschino的柯基包包，便讓搜尋度暴增，而這次想跟上子瑜的腳步門檻並不高，同款時髦眼鏡在Owndays就能買到。

+NICHE，NT$3,790

型號：NC3036G-5A

Owndays +NICHE橢圓框型眼鏡基礎好駕馭，不會過圓、也不會過窄，尤其周子瑜選擇的琥珀色款式，更帶著一絲復古的氛圍，同款另外還有推出黑色、透明感棕色與透明色膠框款式，材質輕盈、鼻墊也很穩固，用來配近視眼鏡相當適合。

OWNDAYS | SUN，NT$1,990

型號：SUN1081X-5S

貼文中周子瑜配戴的另一款墨鏡同樣來自Owndays，大鏡框太陽眼鏡為穿搭增加華麗氣場，經過延伸的鏡腳長度，能更穩固支撐鏡框，金屬邊框亦有細分為4種顏色可以選擇，如同飾品一樣，可以依照膚色去挑選自己適合的金屬色，不會出錯！

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