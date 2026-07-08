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Y2K有線耳機回鍋翻紅！4大韓國設計師品牌推薦　閃亮星星款紅到補貨

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Y2K復古風潮持續延燒，讓早已被無線藍牙耳機取代的「有線耳機」回鍋翻紅，不只一大票韓妞、韓星早已經重新戴上，同時也是讓穿搭加分的時尚配件，韓國人氣女團「ILLIT」的回歸概念照中，就曾讓有線耳機變身最吸睛的獨特髮飾，各大韓國設計師品牌也接力推出「升級版有線耳機」，夢幻元素通通「上耳」。

Y2K有線耳機回鍋翻紅！4大韓國設計師品牌推薦：張員瑛愛牌、韓星聯名星星款

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韓國設計師品牌Y2K有線耳機推薦

1.Almost Blue

IVE成員張員瑛、aespa成員Winter、Red Velvet成員Irene都愛用的韓國人氣配件品牌「Almost Blue」，幫有線耳機穿上粉粉嫩嫩的棉花糖色外衣，採用櫻花粉、寶寶藍為主色系，同時點綴滿滿的閃亮星星裝飾，一推出即被橫掃，紅到二次補貨，品牌也有推出愛心、碎花、蝴蝶結等甜度爆表的款式，價位落在韓幣25000左右，大約台幣500、600月左右就能入手。

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2.CAVISH®

同樣都是星星、風格卻大不同！韓國設計師品牌「CAVISH®」的招牌「STAR WIRED EARPHONES」，耳機上勾勒出大小、造型不一的星星，同時也推出星型耳機裝飾可以一組撞色搭配，營造復古街頭氛圍、不分男女都是最佳穿搭配件，CAVISH®也陸續與歌手夏賢尚、Kyurin（규린）推出限定聯名。

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3.aeae

到韓國必逛、代購爆單王之一的韓國服飾品牌aeae，也找得到充滿甜酷風格的無線耳機商品，特別與Apple官方認證聯名，從今年正紅的「波點」到「Y2K星星」，搭配綠、粉、藍、紅白、黑白等撞色配色，是MZ世代韓妞們的最愛。 

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4.NOMANUAL

想找個性風格的無線耳機？韓國潮流設計師品牌NOMANUAL絕對能實現你的願望，以打造出一款全透明的「NM IN-EAR HEADPHONES」有線耳機，極簡俐落的設計搭配透明外殼設計，耳機內部的機身結構一覽無遺，Y2K復古感加上Y3K未來感兼具，前衛又不容易跟路人撞款！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Y2K, 有線耳機

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