潮人都在背「戶外輕量後背包」！機能風、Y2K風5款推薦　不運動也能背

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

專為戶外登山越野活動而生的輕量機能性後背包，多採用輕巧的尼龍材質，堅固耐用又不怕髒，實用雙肩包更能自由穿梭各種場域需求，從專業領域一路延伸到基礎日常的款式，當多功能性元素逐漸與流行元素融合，現在已經成為了潮男潮女們的日常穿搭神器。

輕量後背包5款推薦

始祖鳥Arc'Teryx

這款多功能「Heliad 15 Backpack後背包」設計靈感來自登山者的攻頂包，從工作模式切換到旅行模式，甚至是短途徒步健行都能適應，小格紋防撕裂面料非常輕盈且耐磨，並經過防潑水處理，容量為15L，主隔層、內層隔層可存放平板電腦或水袋，還有一個內側口袋可收納其他小物，外側口袋則可以輕鬆取放物品，作為日常使用的機能性已經非常綽綽有餘！

Rockfish

以鞋履設計聞名的Rockfish也逐漸擴展配件範圍，開始推出包袋單品，走的是清爽的Y2K風格，除了先前與女團ILLIT聯名的後背包之外，亦有推出採用復古拼色的後背包款式，皆採用輕量尼龍材質製成，並將機能風卡扣配上蝴蝶結抽繩，再加入喜歡的吊飾，便能打造出鮮明的個人風格。

Ticket to the moon

來自峇里島的戶外品牌Ticket to The Moon所推出的後背包，在韓國社群十分火紅，不只是受到年輕女孩們歡迎，許多明星私下也愛用。Ticket to The Moon後背包主打超輕量、可折疊的特性，不論是戶外活動、旅遊都很方便，甚至還有提供客製化配色，包上的每一區塊都能自由搭配，售價也相當親民。

as’’on

韓國小眾品牌as’’on日常休閒、甜辣的風格成為許多韓國女生近期的心頭好，其中性機能又帶點可愛的輕量後背包款式，使用輕薄的尼龍面料，配置多個拉鏈夾層，相當值得推薦！

New Balance

aespa成員Winter身為New Balance品牌大使，她所演繹的同款後背包在廣告釋出後立刻成為熱搜款，其擁有登山包的基本性能，並透過抓眼的跳色搭配擄獲少女心，背起來特別休閒鬆弛，還有非常多地方可以掛上娃娃和喜歡的吊飾。

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