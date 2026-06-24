Bella Hadid坎城背的Coach包被問翻　同款不用2萬就能入手

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

超模Bella Hadid充滿話題性的高級衣品、選衣策略，以及不用多說的滿分駕馭力，幾乎是每年坎城影展必看的亮點。2026年第79屆坎城影展照樣帶來精彩的紅毯，而除了華麗的戰袍之外，Bella的街頭穿搭更是粉絲們日常可以參考的時髦範本，坎城期間Bella便背上了這款Coach包，現在搜尋度直接暴增！

Bella Hadid坎城背的Coach包是哪一款？

Bella Hadid肩上的這款包為2026年新推出的「Coach Chelsea」，延伸自2000年代的檔案庫包型，全新改版後以簡約的柔軟翻蓋包呈現，散發自然紋理光澤的天然粒面皮革，凸顯紐約風格不費力的休閒魅力。空間可容納日常隨身物品外，內部還配置一個開放式內袋，以及一個收納拉鏈袋。

Chelsea包型共有30號小型、36號中型與40號大尺寸，Bella Hadid選用的為Chelsea 36號款式，配備簡練的皮革短背帶，營造濃郁的復古風格；Chelsea 30號則分為皮革肩帶與金屬鍊帶款式，可依照喜歡的風格選擇。有了Bella Hadid的演繹，此款包立刻吸引了年輕女孩們的注意，加上無負擔好入手的價格，你還在猶豫什麼？

▲COACH CHELSEA 36 單肩手袋NT$19,800。

▲ CHELSEA 鏈條肩帶 30 單肩手袋NT$16,800。

▲CHELSEA 30 單肩手袋NT$16,800。

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