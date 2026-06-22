LOEWE包下西班牙國家足球隊球員衣櫃　戰袍藏工藝細節

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從Louis Vuitton、Dior到Gucci，近年精品品牌紛紛進軍運動領域，但對於LOEWE而言，這次與西班牙國家足球隊的合作似乎有著更深層的意義。品牌正式宣布成為西班牙男女國家足球隊官方服裝合作夥伴，未來四年將為球員打造完整旅行造型，合作將從2026年FIFA世界盃展開，一路延續至2030年世界盃。對於即將迎來180週年的LOEWE而言，這不只是一次精品與運動的跨界聯名，更像是重新回望品牌起源的一次重要表態。當Rodri、Pedri等新世代球員穿上LOEWE現身國際舞台，品牌想傳遞的或許不只是時尚品味，而是一種屬於當代西班牙的文化形象。

從馬德里出發，LOEWE將陪伴西班牙隊征戰世界盃

此次合作將自2026年於北美舉行的FIFA世界盃正式展開，並一路延續至2030年由西班牙、葡萄牙與摩洛哥共同主辦的世界盃賽事。未來無論是男子或女子國家足球隊，球員們在國際賽事期間的旅行與公開亮相造型，都將由LOEWE一手打造。

對於同樣誕生於西班牙的LOEWE而言，這次合作更像是一場文化層面的交流。品牌自1846年創立於馬德里以來，始終透過皮革工藝、創意設計與手工技藝探索「西班牙精神」的不同面貌，而足球正是當代西班牙文化最具代表性的語言之一。

設計師雙人組操刀完整旅行衣櫥

在雙人組創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez的主導下，LOEWE將為球員打造包含旅行訂製服、休閒服飾、鞋履及皮件配件在內的完整造型。其中最具代表性的，莫過於由LOEWE工坊製作的訂製西裝。品牌特別將經典 Anagram 標誌低調繡於袖口內側，僅在舉手投足之間若隱若現，展現精品工藝一貫講究細節的設計語彙。而Polo衫、外套與長褲等單品，則以更輕鬆舒適的輪廓呈現，讓球員在長途移動與公開行程之間，依然維持俐落且自在的形象。

Rodri、Pedri率先演繹LOEWE × 西班牙國家隊形象

為紀念這項合作正式啟動，LOEWE同步釋出全新形象肖像，由攝影師Bruno Staub於西班牙國家隊訓練基地拍攝。入鏡球員包括Pedri、Unai Simón、Rodri、Pau Cubarsí與Nico Williams等新世代足球代表人物。這群球員不僅代表西班牙足球的未來，也正如LOEWE所形容的，以天賦、直覺與創造力重新定義現代足球。

對LOEWE而言，這次合作最有趣的地方或許不在於「精品品牌進軍足球圈」，而是在品牌迎來180週年的此刻，再次回到自己的起點。當來自馬德里的工藝品牌遇上最能代表西班牙的運動，這場合作談的其實不是服裝，而是身份認同。未來四年，LOEWE將陪伴西班牙國家隊走向世界，而這支球隊也將成為品牌向全世界訴說西班牙故事的另一個舞台。

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