fb ig video search mobile ETtoday

「最強身材」雪炫的夏日穿搭太值得學　牛仔褲、碎花洋裝穿出清新日常感

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

有著「最強身材」稱號的雪炫，一直以健康勻稱的外型受到喜愛，而她的私服造型也非常適合作為夏季穿搭參考。擅長運用牛仔褲、背心、針織衫與短洋裝等基本單品穿搭的雪炫，透過比例、配色與細節搭配，穿出舒服又有記憶點的個人風格。以下編輯整理出她最值得筆記的5個夏日穿搭重點推薦給大家！

「最強身材」雪炫的夏日穿搭

1. 牛仔褲是衣櫃主角，任何上衣都能搭

翻看雪炫的私服照會發現，牛仔褲是出鏡率非常高的單品，無論是搭配針織開襟衫、短版上衣，或是鉤織背心與球鞋造型都可以，她都偏愛寬鬆直筒版型，讓整體看起來更有鬆弛感。比起緊身褲款，這類牛仔褲不僅修飾腿型，也很百搭。

「最強身材」雪炫的夏日穿搭太值得學！牛仔褲、背心、碎花洋裝穿出清新陽光日常感

2. 短版上衣＋迷你下身，是她最愛的顯腿長公式

擁有人人稱羨的修長比例，雪炫私服中最常出現的搭配之一，就是短版上衣搭配迷你裙或運動短褲。像是在海邊造型中，她選擇粉紅色貼身短版T恤搭配紅色迷你裙，利用短上衣露出腰線，讓腿部比例看起來更加修長；另一套則以白色背心搭配綠色運動短褲，再將粉色針織衫隨性披在肩上，營造出充滿度假感的美式復古氛圍。

「最強身材」雪炫的夏日穿搭太值得學！牛仔褲、背心、碎花洋裝穿出清新陽光日常感

值得參考的是，雪炫並不會刻意追求性感，而是透過提高腰線、縮短上身比例的穿搭技巧，自然展現好身材。即使是簡單的背心與短褲組合，也能穿出充滿活力的夏日感。

3. 洋裝喜歡帶點少女感，但不會過度甜美

雪炫的洋裝選擇也很有自己的風格。像是白底碎花短洋裝、立體玫瑰緹花紅色洋裝，都能看到她偏好帶有細節設計的款式。不過她很少搭配高跟鞋，反而經常選擇平底涼鞋、Mary Jane鞋或運動風鞋款，讓整體造型保留少女感，同時又不會顯得太過精緻刻意。

「最強身材」雪炫的夏日穿搭太值得學！牛仔褲、背心、碎花洋裝穿出清新陽光日常感

4. 善用襪子與鞋子的搭配增加亮點

如果仔細觀察雪炫的造型，會發現她很懂得利用鞋履創造記憶點。紅色Mary Jane鞋搭配黑襪、樂福鞋搭配白色堆堆襪、運動鞋搭配長襪，都是她常出現的組合。這些搭配方式不需要太多思考，卻能瞬間提升造型完整度，也讓基本款穿搭看起來更有個人特色。

「最強身材」雪炫的夏日穿搭太值得學！牛仔褲、背心、碎花洋裝穿出清新陽光日常感

5. 色彩不複雜，但總有一個視覺焦點

雪炫的穿搭很少出現大量鮮豔色彩，但她懂得讓造型保有亮點。像是橄欖綠針織衫、亮紅色洋裝、橘色短版上衣、黃色運動長褲，都成為整體穿搭中的焦點，其餘單品則維持牛仔藍、白色、黑色等基礎色系。這種「一個亮點色＋大量基本色」的搭配方式，也是最容易複製的韓系穿搭技巧之一。

「最強身材」雪炫的夏日穿搭太值得學！牛仔褲、背心、碎花洋裝穿出清新陽光日常感

比起許多強調流行單品的韓星穿搭，雪炫最值得參考的地方，其實是她對「舒服感」的掌握。她不追求過度華麗，而是透過牛仔褲、背心、洋裝與球鞋等日常單品，建立出清新自然的個人風格。對於想在夏天穿得好看又不想太費力的人來說，雪炫的私服正是一份最實用的穿搭範本：從基本款開始，把比例穿對、把顏色搭好，自然就能穿出讓人想多看兩眼的時髦感。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2026最新行李箱推薦：輕量、上掀都有，教你8個挑選秘訣

宋慧喬法國美照連發，休閒私服欽點兩雙復古運動鞋，來自Rosé愛牌之一！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 雪炫, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

真正的幸福是什麼？3個關鍵特質　最後一點很多人都忽略

真正的幸福是什麼？3個關鍵特質　最後一點很多人都忽略

金曲時尚／A-Lin腰間挖洞拿下紅毯最美！陳明珠仙氣飄飄人氣超高

金曲時尚／A-Lin腰間挖洞拿下紅毯最美！陳明珠仙氣飄飄人氣超高

C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品

C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品

巴西足球巨星內馬爾入手3186萬豪奢錶　立體龍虎好霸氣 金曲時尚 ／網友票選鼓鼓第一帥　周湯豪、ØZI緊追在後 金曲時尚 ／莫文蔚、蔡依林戴2500萬蛇珠寶　雙天后登最貴氣寶座 台茂接手新光三越中山店　用「開放街區」打造台南站前新地標 不是每段友情都要維持！「3個交友哲學」讓你活得更自在 戀愛中給足安全感的三大星座！TOP 1主動關心、溫柔陪伴　愛是行動不是說說 沒有除濕機也不怕　5招讓小套房乾爽的「控濕祕訣」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面