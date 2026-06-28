「最強身材」雪炫的夏日穿搭太值得學　牛仔褲、碎花洋裝穿出清新日常感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

有著「最強身材」稱號的雪炫，一直以健康勻稱的外型受到喜愛，而她的私服造型也非常適合作為夏季穿搭參考。擅長運用牛仔褲、背心、針織衫與短洋裝等基本單品穿搭的雪炫，透過比例、配色與細節搭配，穿出舒服又有記憶點的個人風格。以下編輯整理出她最值得筆記的5個夏日穿搭重點推薦給大家！

「最強身材」雪炫的夏日穿搭

1. 牛仔褲是衣櫃主角，任何上衣都能搭

翻看雪炫的私服照會發現，牛仔褲是出鏡率非常高的單品，無論是搭配針織開襟衫、短版上衣，或是鉤織背心與球鞋造型都可以，她都偏愛寬鬆直筒版型，讓整體看起來更有鬆弛感。比起緊身褲款，這類牛仔褲不僅修飾腿型，也很百搭。

2. 短版上衣＋迷你下身，是她最愛的顯腿長公式

擁有人人稱羨的修長比例，雪炫私服中最常出現的搭配之一，就是短版上衣搭配迷你裙或運動短褲。像是在海邊造型中，她選擇粉紅色貼身短版T恤搭配紅色迷你裙，利用短上衣露出腰線，讓腿部比例看起來更加修長；另一套則以白色背心搭配綠色運動短褲，再將粉色針織衫隨性披在肩上，營造出充滿度假感的美式復古氛圍。

值得參考的是，雪炫並不會刻意追求性感，而是透過提高腰線、縮短上身比例的穿搭技巧，自然展現好身材。即使是簡單的背心與短褲組合，也能穿出充滿活力的夏日感。

3. 洋裝喜歡帶點少女感，但不會過度甜美

雪炫的洋裝選擇也很有自己的風格。像是白底碎花短洋裝、立體玫瑰緹花紅色洋裝，都能看到她偏好帶有細節設計的款式。不過她很少搭配高跟鞋，反而經常選擇平底涼鞋、Mary Jane鞋或運動風鞋款，讓整體造型保留少女感，同時又不會顯得太過精緻刻意。

4. 善用襪子與鞋子的搭配增加亮點

如果仔細觀察雪炫的造型，會發現她很懂得利用鞋履創造記憶點。紅色Mary Jane鞋搭配黑襪、樂福鞋搭配白色堆堆襪、運動鞋搭配長襪，都是她常出現的組合。這些搭配方式不需要太多思考，卻能瞬間提升造型完整度，也讓基本款穿搭看起來更有個人特色。

5. 色彩不複雜，但總有一個視覺焦點

雪炫的穿搭很少出現大量鮮豔色彩，但她懂得讓造型保有亮點。像是橄欖綠針織衫、亮紅色洋裝、橘色短版上衣、黃色運動長褲，都成為整體穿搭中的焦點，其餘單品則維持牛仔藍、白色、黑色等基礎色系。這種「一個亮點色＋大量基本色」的搭配方式，也是最容易複製的韓系穿搭技巧之一。

比起許多強調流行單品的韓星穿搭，雪炫最值得參考的地方，其實是她對「舒服感」的掌握。她不追求過度華麗，而是透過牛仔褲、背心、洋裝與球鞋等日常單品，建立出清新自然的個人風格。對於想在夏天穿得好看又不想太費力的人來說，雪炫的私服正是一份最實用的穿搭範本：從基本款開始，把比例穿對、把顏色搭好，自然就能穿出讓人想多看兩眼的時髦感。

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