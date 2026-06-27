全智賢將「韓版Unilqlo」穿出精品級質感　接下TOPTEN10代言該來認識

Text / Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

全智賢的女神地位佔據每個世代，近期攜手池昌旭、具教煥新電影《屍速禁區》在各國獲得佳績，讓人氣回溫不少，而除了戲劇作品受到歡迎，全智賢自帶高級感以及鬆弛從容的穿衣魅力，更令眾多時尚品牌都爭相與她合作，儘管擁有龐大的時尚資源，她仍驚喜接下了有「韓版Uniqlo」之稱的TOPTEN10新任代言人！

全智賢於2026年3月份正式宣布成為TOPTEN10的新任大使，並擔綱演繹品牌2026春夏系列新裝。TOPTEN10於2012年創立，憑藉「Good Wear for Everyday」的理念，以價格親民、日常舒適與簡約好搭配的優勢，逐步成為韓國人心中的國民品牌。雖然服裝平價，但TOPTEN10在挑選代言人上可沒在手軟，過去曾找來朴寶劍、南柱赫、金泰梨……等大咖明星，最新任代言人則重磅邀請全智賢擔任。

TOPTEN10風格與全智賢私下喜歡的穿搭一致，訴求經典的概念不隨波逐流，是能真正待在衣櫥長長久久的設計。像是全智賢在獲得新任代言人身份後，出席品牌開幕活動上，她便以日常最基礎的白T恤配丹寧褲裝亮相，透過立體俐落的剪裁，簡簡單單便穿出高級質感。

在其他廣告形象中，全智賢還詮釋了充滿個性的丹寧套裝、幹練成熟的上班族都會女性風格，或是俏麗的學院風、運動休閒風，全都是一般民眾能輕鬆駕馭的服裝造型，只是有了全智賢的美貌氣質加持，彷彿更多了分精品級的精緻質感！

3個你想知道更多的問與答

Q：全智賢目前還有什麼代言在身？

A：全智賢目前為Louis Vuitton、Piaget品牌大使，過往曾擔任平價服飾品牌Giordano的代言人，2026年5月則成為TOPTEN10最新代言人。

Q:全智賢最近有什麼戲劇可以關注？

A：全智賢2026年新電影《屍速禁區》已上映，日前更與團隊一同出席第79屆坎城影展。

Q：TOPTEN10是什麼品牌？

A：TOPTEN10（탑텐）是韓國本土知名的 服飾品牌，由新成通商（Shinsung Tongsang）於2012年創立，定位類似 UNIQLO或GU，主打高品質、高性價比的日常服飾與機能服裝。品牌以「Good Wear」為核心理念，強調舒適、實穿、耐穿及符合現代生活需求的設計，而非追逐快速流行趨勢。旗下商品涵蓋男女裝、童裝及各類機能系列，其中以涼感衣、彈力褲、防曬外套及輕量保暖服飾最受歡迎。

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