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aespa《LEMONADE》妝容解析！Karina眼下腮紅、Winter檸檬奶油妝

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

aespa帶著第二張正規專輯《LEMONADE》強勢回歸，不只新歌掀起討論，Karina、Winter、Giselle、Ningning的全新妝容與造型也成為韓網熱議焦點。從眼下腮紅、Y2K辣妹妝到透明感水光肌，每一套妝容都美到讓人想立刻跟著畫！

全新主打歌〈LEMONADE〉以充滿衝擊力的電子舞曲節奏為特色，歌曲靈感來自西方諺語「When life gives you lemons, make lemonade（當人生給你檸檬，就把它做成檸檬汁）」，將挫折、批評與困境轉化為成長養分，傳遞不被外界聲音左右、勇敢向前的自信態度。

主打歌曲不僅象徵aespa世界觀邁入全新篇章，也正式宣告「Sour Taste」時代的到來。從音樂、造型到視覺概念，都以檸檬般酸甜鮮明的能量貫穿其中，取代過去冷冽銳利的未來感形象。透過更大膽的色彩、更具青春氣息的風格，以及帶點叛逆感的自信態度，展現aespa更加自由且充滿生命力的一面。

除了音樂風格充滿酸甜衝擊感之外，aespa成員們的妝容同樣完美呼應這次的「Sour Taste」概念。整體妝感以低飽和冷調色系為主軸，透過金屬光澤眼妝、細緻鑽飾點綴以及近乎透明感的水光底妝，打造介於未來感與Y2K之間的獨特氛圍。不同於過去較強烈的賽博女戰士風格，這次妝容多了一種檸檬汽水般的清爽透明感，讓成員們看起來既冷冽又充滿少女氣息。跟著編輯一起來看看四位成員的全新妝容亮點！

Karina妝容解析：甜酷感滿分的眼下腮紅妝

Karina這次以充滿少女感的眼下腮紅成為焦點。粉色腮紅大面積暈染於眼下與鼻樑位置，打造近期韓國十分流行的Igari妝感，彷彿剛喝完檸檬氣泡飲般自然透出粉嫩氣色。眼妝則降低濃度，以柔和粉棕色眼影輕輕暈染，再透過臥蠶提亮放大雙眼，搭配帶有透明感的粉嫩唇色，讓整體造型散發青春活力與甜美氛圍。

aespa《LEMONADE》妝容解析！Karina眼下腮紅、Winter檸檬奶油妝，4位成員Y2K造型一次看

Giselle妝容解析：財閥千金感貓眼妝

Giselle這次則展現招牌冷豔魅力。眼妝利用深棕色眼影加強眼尾輪廓，再搭配俐落上揚的貓眼眼線，讓眼型看起來更加深邃細長。上下睫毛都刻意打造濃密束感效果，營造如漫畫女主角般的立體眼神。腮紅相對低調，將視覺焦點集中在五官輪廓與眼妝層次，搭配粉裸色唇彩與光澤肌底妝，看起來既優雅又帶有財閥千金般的高冷氣場。

aespa《LEMONADE》妝容解析！Karina眼下腮紅、Winter檸檬奶油妝，4位成員Y2K造型一次看

Winter妝容解析：檸檬奶油女孩妝容代表

頂著淺金色長髮登場的Winter，可以說是這次最符合「LEMONADE」概念的成員。妝容重點放在大面積粉嫩腮紅，從眼下自然延伸至顴骨位置，營造微醺感與無辜感兼具的甜美氛圍。眼妝則以淺粉色與米金色珠光堆疊，搭配根根分明的束感睫毛，打造洋娃娃般圓潤雙眼。裸粉色唇彩與白皙肌膚相互襯托，整體就像奶油檸檬蛋糕般甜美可愛。

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Ningning妝容解析：Y2K辣妹感水光妝

Ningning的妝容則是這次最具Y2K辣妹代表性的存在。透過上揚眼線與濃密束感睫毛打造貓系眼神，眼尾再加入銀色珠光點綴，讓雙眼在舞台燈光下更加閃耀吸睛。眉型維持俐落微挑角度，進一步強化整體氣場！尤其加上Y2K的辣妹氛圍，就像是2000年代美式流行偶像重現。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, aespa

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