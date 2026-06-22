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安格斯12星座一周運勢6／22-6／28　牡羊不必爭輸贏、雙子小有偏財運

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

太陽這周起正式進入了羊座的家庭宮，連同水、木星的合相，也意味著家庭與內在，將成為感情狀態的兩大關鍵！單身者其實不缺認識人的機會，桃花火花很亮，曖昧可能來得快，但家庭背景或有些懸殊的價值觀，可能帶來小亂流。有伴者這周一邊想玩、一邊又會被現實問題拉回，吵架像開戰，建議先把情緒降溫，不必每件事都要爭輸贏。

【星星教授安格斯 6/22-6/28 星座運勢】巨蟹趁機斷捨消耗型關係，雙魚感情世界活躍

金牛4.21～5.20

朋友、同事或是社群互動，將讓這周的金牛座生活變得充實忙碌，同儕宮旺盛作用下，再I的金牛也能莫名成為人氣王！單身者桃花在身邊，曖昧情愫高機率出現在原本就聊得來的人。有伴者受到家庭宮影響較大，這周適合多聊聊兩人的生活安排、瑣事等。火星在命宮停留最後倒數，你的脾氣會比平常硬喔！好好話和聆聽，避免過於堅持己見。

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雙子5.21～6.20

水星和木星為你的財宮添了一點好運，這周雙子小有偏財運，中了獎記得請客喝飲料喔！不過二宮（財宮）也暗示著務實與理性，特別是交往中的雙子，本周容易與情人談到金錢、約會支出等，默默計算著彼此付出的比例，可以趁此時磨合彼此價值觀的差異，別用玩笑閃問題。單身者有金星加持在三宮，讓你說話更討喜，聊天、訊息、朋友局都可能擦出火花。

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巨蟹6.21～7.21

送走了金星迎來太陽，這周小確幸不少，你的存在感、表達力與吸引力都被打開。單身蟹最容易被注意，適時展現細膩的關心是你的秘密武器，但說冷笑話最好選對時機，以免得到反效果。此時與情人之間的交流暗藏不少矛盾，不妨試著用成熟大人的態度來談。火星在人脈宮的壓力未減，懂得選擇靠近讓自己舒服的朋友，對於只會消耗你的關係，其實可以斷捨離。

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獅子7.22～8.22

太陽默默退隱，讓獅子這周表面上雖然維持著閃閃發光，心裡愈來愈渴望安靜與自由。潛意識宮旺盛的星座對流下，你會比平常更玻璃心，也更容易想起舊關係、舊傷口，就算桃花強勁，你也容易在某些時刻感覺小孤單。與情人相處則注意別過於高姿態裡，明明想要對方多在乎，卻只會耍酷耍廢，反而會讓另一半抓不到你的心。

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處女8.23～9.22

處女這周的感情藏在各種新的關係、新環境中，人際宮受到太陽、水星與木星同宮引動，很可能歷經重新排列整理，單身者不妨留意那些原本只是朋友、同事、共同興趣夥伴的人，對方可能因為更常互動而開始對你有不同感覺。有伴者與情人相處別再像個悶葫蘆，總是用挑剔和冷淡表達不滿。生活上也要避免把行程塞太滿，朋友邀約雖多，但你的心需要留一點空位。

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天秤9.23～10.22

第十事業宮這周會比以往都要活躍，原因是太陽、水星與木星三星入駐，公開形象、工作表現、社群能見度大提升，你也難得出現各種事業企圖心，單身者認真專注的態度超級迷人，桃花會在與工作有關的場合發芽。只是有伴者要注意，這周外界眼光、朋友意見、工作壓力，都可能影響兩人相處；你習慣顧全場面，但另一半可能會在意自己是不是被放在最後。

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天蠍10.23～11.22

對於感情中種種未知的細節，天蠍就別瞎猜了吧！這周九宮遠行宮星系亂流頻頻，有些人的冷淡未必是不愛，有些人的熱情也未必可靠，你需要的是拉開距離後的清醒。單身者桃花來自不同圈子、不同背景，可能有人因為欣賞你的能力與氣場而靠近。戀愛中的天蠍很容易掃到火星颱風尾，與情人爭執會比較直接，說真話不等於用刺說話，退個幾步來談會更好。

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射手11.23～12.21

這周重要星系都落在了親密宮，也讓射手感性凌駕於理性，單身者特別容易暈船，越能打開你視野的人，越容易讓你心動，但一不小心也可能受傷喔！有伴者本周適合談點更深層的問題，例如共同花費、信任感，而不是只靠一起玩樂帶過。此時也別忽視火星帶來的壓力，工作、生活瑣事、健康作息容易讓你不耐煩，別只是遷怒情人或身邊的人。

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摩羯12.22～1.19

摩羯這周很難把自己邊緣化，因為重要的星座如太陽、木星與水星都進駐在關係宮，感情、合作、重要人際都會被放大。單身者想脫單就別再無為而治，主動回應別人的善意，才能建立更多互動與深層連結。有伴者在相處上變的滑順，原本卡住的地方都能被理解，重點是人也要同等的包容與付出，避免把愛情變成管教或審核。

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水瓶1.20～2.18

水瓶座這周愛情似乎少了過往的浪漫濾鏡，但也更務實更穩健！六宮活躍之下，感情重點會落在時間、生活習慣、健康狀態等細節，交往中的瓶子彼此耐心的磨合能讓互動更自在契合。單身者可能在工作、運動、固定生活圈或日常服務中遇到桃花，對方不一定一開始讓你覺得驚天動地，卻能在生活中給你驚喜，慢慢加分。

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雙魚2.19～3.20

你沒看錯，就是戀愛宮！隨著太陽的歸入，這周雙魚座感情世界活躍又精采，單身者曖曖內含光，自然展現才華、幽默、溫柔與可愛，你就是魅力王者！有伴者這周節奏突飛猛進，可趁此時機好好把走遠的心拉回來，本周適合安排約會、說點甜話、製造儀式感。唯一要注意的是火星三宮的隱憂，容易一時情急講錯話，回覆前先停三秒再說。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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