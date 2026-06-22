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ANNA SUI、Mercedes-Benz香水下殺1折起！不到千元送禮自用都划算

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

鋒恩國際暨法意企業即將於6月24日至26日舉辦限時三天的香水暨美妝聯合特賣會，眾多品項破盤下殺最低1折起，滿2,000元即可刷卡，像是ANNA SUI、CHOPARD、ISSEY MIYAKE、TORY BURCH、dunhill、Mercedes-Benz等，通通都有超值優惠，單筆消費滿1000元還有滿額禮，快揪好友一起出發。

▲鋒恩。（圖／品牌提供）

這次特賣會有多款精品香氛下殺優惠，像是Mercedes-Benz AMG極速黑淡香精禮盒，原價4750元、優惠價600元就可以入手，等於13折；女孩都會愛的ANNA SUI奇境夢遊淡香精－月光細語50ML，原價2,300元、優惠價只要650元，下殺28折，絕對是自收送禮都好用的選擇。

另外，滿額贈禮更是直接送正貨，單筆消費滿1,000元即贈品牌小禮、滿3,000元贈MONCLER同名女性淡香精迷你瓶7.5ML、滿5,000元贈ANNA SUI綺幻星夜淡香水75ML、滿7,000元贈ISSEY MIYAKE一生之水木蘭淡香水100ML，買越多送越多。

【特賣會資訊】

▲ANNA SUI,CHOPARD,ISSEY MIYAKE,TORY BURCH,dunhill,Mercedes,Benz,MONCLER,Dear Dahlia,ongredients,DER28,鋒恩,香水,特賣會,。（圖／品牌提供）

時間：2026年06月24日（三）～2026年06月26日（五）10:00～19:00
地點：台北市松江路158號9樓之3 （鋒恩國際／法意企業有限公司）
備註：滿NT$2,000元可刷卡、滿NT$1,000起即贈好禮

▲ANNA SUI,CHOPARD,ISSEY MIYAKE,TORY BURCH,dunhill,Mercedes,Benz,MONCLER,Dear Dahlia,ongredients,DER28,鋒恩,香水,特賣會,。（圖／品牌提供）

不只是國際香氛有優惠，韓系品牌也大舉進軍台中，Dear Dahlia、ongredients、DER28三大韓系美妝從6月19日至25日，於台中新光三越10樓POP-UP STORE打造期間限定快閃店，從保養到彩妝一次就能滿足，現場還祭出眾多限量組合、專屬贈禮以及打卡活動，零時差感受韓流魅力。

關鍵字：

ANNA SUI, CHOPARD, ISSEY MIYAKE, TORY BURCH, dunhill, Mercedes, Benz, MONCLER, Dear Dahlia, ongredients, DER28, 鋒恩, 香水, 特賣會

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