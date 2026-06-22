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PRADA粉紅三角護手霜太時尚！貼膚「奶木香」打造心機偽體香

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

護手霜已經成為女孩們必備的時髦單品，繼去年9月推出顛覆綠護手霜之後，PRADA BEAUTY在22日也推出全新唯我莫測奢潤護手霜，淡粉色三角形設計延續品牌經典LOGO，水潤乳液質地散發唯我莫測淡香精獨特的奶木花香調，舉手投足間都洋溢極致親膚的偽體香。

PRADA BEAUTY,SAWAA,保養,護手霜,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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不同於顛覆綠護手霜以鳶尾花為基礎的中性清冷木質花香調，唯我莫測奢潤護手霜延續同系列淡香精以橙花為核心，透過琥珀、白麝香展現出更為柔軟溫潤的香氣，水感的乳液一抹立刻吸收，彷彿僅在肌膚留下香氣、絲毫不黏膩，還可以作為打底，先塗抹在身體再疊噴同款香氣，能讓香味更加持久。

PRADA BEAUTY,SAWAA,保養,護手霜,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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慶祝新品上市，22日起至官網預約憑簡訊至專櫃體驗香氛服務即可獲得2ml護手霜體驗禮，7月1日至7日體驗再加贈唯我莫測針管香乙支、消費再享PRADA刺繡貼紙乙張。另外，消費滿5000元即可獲得唯我莫測淡香精7ml（需含唯我莫測香氛系列任一正貨），消費滿8000元可獲得解構粉束口包，消費滿12000元可獲得解構粉束口包加唯我莫測香氛皮套或水印私藏系列－沁檸生薑7.5ml。

PRADA BEAUTY,SAWAA,保養,護手霜,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

PRADA BEAUTY,SAWAA,保養,護手霜,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

MIT質感保養品牌SAWAA首度在高雄漢神巨蛋開設快閃櫃位，不僅提供旗下多款養護單品可以體驗，從6月1日至30日推出一把抓活動，只要單筆消費滿1,800元，即可挑戰，，金黑卡會員可再加碼多抓一次，一般會員單筆消費滿3,500元，還可獲得額外一次挑戰機會。

PRADA BEAUTY,SAWAA,保養,護手霜,美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

PRADA BEAUTY, SAWAA, 保養, 護手霜, 美妝

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