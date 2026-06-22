超不自律的三大星座！TOP 1想做的很多又難專注　常計劃剛起步就想換跑道

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

有些人不是沒有目標，而是太容易被情緒、環境和一時興起牽著走，明明前一天才信誓旦旦要早睡、運動、存錢，隔天卻又被美食、追劇、購物或臨時邀約打亂節奏，以下就盤點自律能力相對較弱、最容易「計畫很多但執行很少」的三大星座。

TOP 3：雙魚座



雙魚座很容易被當下心情影響，想做一件事時充滿夢幻藍圖，但只要遇到壓力、疲憊或情緒低潮，就會立刻想逃回舒適圈，他們不是不努力，而是太需要感覺對了才有動力，若缺少外在提醒或明確期限，常常會把計畫一拖再拖，最後變成「明天再開始」。

TOP 2：射手座



射手座最受不了被規則綁住，他們喜歡自由、變化和新鮮感，一旦生活被固定行程塞滿，就會覺得失去樂趣，雖然他們衝勁很強，開始時也很有熱情，但熱度退得很快，只要出現更有趣的事情，就可能把原本的健身、讀書、存錢計畫拋到腦後，屬於很會開始、卻不一定能堅持到底的類型。

TOP 1：雙子座



雙子座腦袋轉得快、興趣也很多，但正因為太容易被新事物吸引，反而很難長時間專注在同一個目標上，他們可能今天想學語言、明天想做副業、後天又想改變生活作息，想法不斷更新，執行力卻跟不上變化，加上容易覺得無聊，常常計畫才剛起步就想換跑道，是最需要靠環境管理和明確規則來拉住自己的星座。