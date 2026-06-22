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米蘭男裝周／許光漢露肚裝同框眾男神！PRADA透明衣、彩色緊身褲改寫經典

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記者鮑璿安／綜合報導

2027春夏米蘭男裝周的重頭戲之一Prada大秀在日前揭開序幕，正當世界處於繁瑣的狀態下，由 Miuccia Prada 與 Raf Simons 共同打造的2027春夏男裝系列選擇回頭凝視那些最熟悉的事物，以「Clarity（清晰）」為主題，探討服裝最本質的價值，一切日常單品在出場的瞬間，就渲染出強烈的Prada氛圍，細節都值得一一關注。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲由 Miuccia Prada 與 Raf Simons 共同打造的2027春夏男裝系列選擇回頭凝視那些最熟悉的事物 。（圖／品牌提供）

Miuccia Prada表示，時尚應該是人們當下真正想穿的服裝，而非流於形式的裝飾。她更直言，自己近來最反感的便是「毫無意義的設計」。在她看來，任何裝飾與創意都必須具有存在理由，而非僅僅為了吸引目光而存在。因此本季系列聚焦衣櫥中的常見角色，以牛仔褲、T恤、針織衫與皮革單品等日常衣著為核心，去除多餘裝飾後，讓輪廓與剪裁成為焦點。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

模特兒以貼身皮革襯衫與皮褲搭配紫色幾何提花針織背心，秀場上幾乎看不到傳統藍色丹寧褲裝，取而代之的是莓果紫、粉色、焦糖棕、象牙白與亮黃色等色彩版本，透過材質衝突創造視覺張力。硬挺皮革與復古學院風針織形成鮮明對比，展現Prada擅長的知性叛逆氣質。而全白透明感造型則是本季另一亮點，科技感面料襯衫與輕盈長褲展現近乎脆弱的感受，內外結構若隱若現，搭配酒紅色皮革鞋履與斜背包，在純淨之中增添層次與個性，讓功能性與感性並存。

另一套造型則以滿版幾何印花長褲搭配無袖針織上衣，腰間隨興繫上印花絲巾成為亮點元素，再點綴亮紫色小包，猶如登山包一般，為中性色調注入活潑能量。看似衝突的元素在精準比例下取得平衡，也體現品牌對「重新組合經典」的思考。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲台灣男星許光漢選穿短版的酒紅色粗針織毛衣搭配灰色西裝長褲，與泰星Pond Naravit留下合照 。（圖／品牌提供）

而受邀出席看秀的台灣男星許光漢，他選穿短版的酒紅色粗針織毛衣搭配灰色西裝長褲，柔軟的針織紋理與俐落剪裁形成對比，展現成熟優雅的男性魅力。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲男團ENHYPEN 。（圖／品牌提供）

眾星紛紛前往米蘭看秀，而韓星金宇彬被捕捉到現身機場，啟程出席Ralph Lauren 2027春季男裝大秀，他以一身Ralph Lauren Purple Label造型亮相，身高188公分的他憑藉挺拔身形與從容氣場，將看似簡約的單品穿出不費力的奢華質感。金宇彬內搭米白色圓領針織衫，柔和色調為整體穿搭注入輕盈氛圍，外層則選擇黑色真絲亞麻混紡工裝外套。不同於傳統工裝的粗獷印象，真絲與亞麻材質的結合增添細膩光澤感，加上多口袋設計與寬鬆剪裁，兼具機能與時尚態度。再以棕色皮帶和麂皮綁帶樂福鞋作為點綴，為整體造型增添義式度假風格。

▲▼ 金宇彬 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金宇彬 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金宇彬 。（圖／品牌提供）

▲金宇彬手提深棕色Ricky Bag。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Prada, 2027男裝周, 許光漢, 米蘭時裝周, 春夏系列

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