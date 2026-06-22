情商高的人都有「5個特質」！懂得換位思考　人際關係自然更順利





▲以下5個常見表現，正是高情商人士在人際互動中的關鍵特質 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

在人際互動中，總有些人特別受歡迎，不一定口才最好，也未必最外向，卻總能讓身邊的人感到舒服自在。這類人往往擁有較高的情緒智商（EQ），不只懂得察覺自己的情緒，也能理解他人的感受，進而建立良好的人際關係。事實上，高情商並非與生俱來的天賦，而是一種可以透過練習培養的能力。以下5個常見表現，正是高情商人士在人際互動中的關鍵特質。

1. 懂得傾聽

高情商的人在對話中，往往不會急著搶話或給建議，而是先專心傾聽對方想傳達的內容。他們明白，許多人需要的不是答案，而是被理解與被接納的感受。透過認真聆聽，不僅能降低誤解，也更容易建立信任感。

2. 能控制情緒

面對壓力、衝突或不公平待遇時，高情商的人並非不會生氣，而是懂得管理情緒。他們會先停下來思考，而非在情緒高漲時衝動回應。這種自我調節能力，讓他們在職場與人際關係中更能理性處理問題，也避免因一時情緒造成難以挽回的後果。

3. 不急著反駁

高情商的人未必總是認同別人的觀點，但他們願意先理解對方為何會有這樣的想法。當意見不同時，他們不會立刻否定或批評，而是透過提問與交流尋找共識。這種換位思考的能力，有助於減少衝突，也能讓溝通更有效率。

4. 願意承認錯誤

許多人在犯錯後習慣找理由辯解，但高情商的人更願意坦然面對自己的不足。他們知道，承認錯誤不代表失敗，而是一種成熟與負責任的表現。適時道歉、願意修正問題，反而更容易獲得他人的尊重與信任。

5. 真心為別人的成功感到高興

高情商的人不會把他人的成就視為威脅，而是懂得欣賞與祝福別人的努力成果。他們明白，每個人的人生節奏不同，因此較少陷入比較與嫉妒的情緒。這種穩定且健康的心態，不僅能減少內耗，也讓人際關係更加正向。