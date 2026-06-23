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說流行／BV用一顆包寫經典！《IL MIO》肖像系列「5款最新編織包」要認識

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記者鮑璿安／專題報導

在流行快速變遷的同時，真正能被留下來的，往往不是一季即逝的潮流，而是那些陪伴主人走過歲月的物件。對Bottega Veneta而言，一只包從來不只是造型配件，而是一段個人故事的見證者。品牌最新推出的肖像系列《IL MIO》（義大利語意為「屬於我的」），便將視線從單品本身移向使用者，透過新任創意總監Louise Trotter與攝影師Drew Vickers的鏡頭，探索包款如何隨著時間融入生活、承載記憶，甚至成為個人風格的一部分。當Intrecciato編織皮革沾染上主人的習慣與情感，每一道紋理都不再只是工藝，而是一種獨一無二的個人印記。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲Mini Andiamo成為迷你包款愛好者的新寵，延續Andiamo標誌性的 Intrecciato編織皮革與金屬結飾特色。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲Madison則以結構感輪廓重新詮釋日常手袋。（圖／品牌提供）

此次系列聚焦五款代表性包款，包括Mini Andiamo、Lauren 1980、Madison，以及搶先曝光、將於今夏正式登場的Baby Campana與Baby Barbara。透過不同女性角色的演繹，展現同一款包如何因使用者而擁有截然不同的性格與故事。
其中，Mini Andiamo成為迷你包款愛好者的新寵，延續Andiamo標誌性的 Intrecciato編織皮革與金屬結飾特色，尺寸更加迷你更輕鬆融入日常，在柔軟輪廓與精緻細節之間取得平衡。Madison則以結構感輪廓重新詮釋日常手袋，包身保留Intrecciato編織紋理，搭配簡潔方正線條與雙提把設計，在正式與休閒之間取得微妙平衡。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲新成員Baby Campana。（圖／品牌提供）

而即將登場的新成員Baby Campana，則以更輕巧靈活的尺寸詮釋品牌經典工藝。半月輪廓結合柔軟皮革結構，讓編織工藝看起來更加輕盈隨性。淡藍色款式在簡約白色背心與寬褲造型襯托下，散發輕鬆自在的夏日氣息，也預告了品牌未來更加貼近日常生活的設計方向。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲Baby Barbara是來自Louise操刀的全新款式，透過細膩編織與柔軟托特包體展現慵懶魅力。（圖／品牌提供）

另一款備受矚目的新品Baby Barbara，是來自Louise操刀的全新款式，透過細膩編織與柔軟托特包體展現慵懶魅力，大容量自然不需要懷疑，包款能自然貼合身形，彷彿成為穿搭的一部分，不刻意張揚卻擁有極高辨識度，延續Bottega Veneta近年強調的實穿奢華精神。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲經典晚宴包Lauren 1980 。（圖／品牌提供）

至於品牌經典晚宴包Lauren 1980，將1980年的折疊設計保留，造型強調柔軟包覆感與細膩編織紋理，體現歷久彌新的優雅魅力，也呼應時下喜愛的雲朵廓形設計，讓這款誕生於品牌檔案庫的經典設計，在當代語境中煥發新生命。

往下看更多經典手袋

法國皮件品牌 Polène 旗下人氣包款 Numéro Dix 再度迎來新篇章，曾於農曆新年期間以限定干邑色（Cognac）亮相的 Numéro Dix Galop Edition，這次正式推出全新配色系列，將品牌標誌性的極簡曲線結合馬術元素，更加入鬃毛細節的吊飾，毫無疑問是今年的命定包款！Numéro Dix 一向以流暢圓弧線條聞名，是愛好低調質感路線的極佳選擇，包身採用柔和且飽滿的皮革結構，靈感源自馬鞍輪廓，呈現自然優雅的弧形線條。此次 Galop Edition 更進一步向馬術世界致敬，搭配源於馬具設計的可調式肩背帶，以及細緻的馬鞍縫線（Saddle Stitching），讓包款在極簡外型下展現精準俐落的工藝細節。

▲▼Polène 。（圖／品牌提供）

▲▼Polène 。（圖／品牌提供）

▲Numéro Dix 一向以流暢圓弧線條聞名，是愛好低調質感路線的極佳選擇 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

奢華包款, 經典設計, 日常風格, 品牌故事, 編織工藝

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