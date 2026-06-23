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梅西登世足賽進球王寶座　3款勞力士伴光榮旅程

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▲▼ Messi`s Rolex 。（圖／路透社）

▲梅西在世界盃J組第二輪面對奧地利一戰射門成功，開心不已。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

38歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）再創新紀錄，今於世界盃足球賽第二輪對上奧地利，他踢進兩球帶領阿根廷以2：0獲勝闖進32強，他在世足賽生涯累積進球數達18球，正式超越德國傳奇名將克羅澤(Miroslav Klose)，登上世界盃歷史進球王寶座。這趟光榮旅程有勞力士（Rolex）2026新錶全程相伴，目前已曬出3只新錶。

▲▼ Messi`s Rolex 。（圖／路透社）

▲梅西戴著勞力士以全新18K紀念型金Jubilee Gold製成的Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶。（圖／路透社）

對上奧地利之役前，梅西戴的勞力士2,225,500元的Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶，以全新的18K 紀念型金（Jubilee Gold）製成，此嶄新合金由勞力士自主研發製造，集合淡黃色、暖灰色與柔和粉紅色光彩，且選用亮綠東陵石製作面盤，配上鑽石時標，相當搶眼。

▲▼ Messi`s Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶18K紀念型金款搭配東陵石面盤， 2,225,500元。（圖／勞力士提供）

梅西在世足賽期間還另外秀出兩款勞力士新錶，一款是不在型錄上的隱藏版綠松石面盤配寶石時標的Day-Date 36 18K白金錶，是超級VIP才有機會擁有的款式；另一款新作則是「常規款」Oyster Perpetual 36（蠔式恒動型36）搭配紀念花紋圖案腕錶，身為勞力士資深藏家的梅西，將年度話題錶款都納為收藏。

▲▼ Messi`s Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual 36紀念花紋圖案腕錶，227,500元。（圖／勞力士提供）

►梅西上演帽子戲法奪世足首勝　勞力士新錶當幸運物

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關鍵字：

梅西, Rolex, 勞力士

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