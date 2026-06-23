許光漢被捕捉米蘭街頭帥照！拎Prada Bonnie包漫步　鬆弛感男神範本

記者鮑璿安／綜合報導

米蘭時裝周開跑，在街頭也有星光加持，台灣男星許光漢日前飛往當地看秀，忙碌工作之餘現身米蘭街頭，以一組充滿電影感的街拍再度展現他獨有的鬆弛魅力。身穿Prada系列單品的他，以極簡黑色造型搭配全新Bonnie皮革手提包，完美詮釋當代男士兼具優雅與率性的穿衣哲學。





▲ 許光漢身穿Prada系列單品，以極簡黑色造型搭配全新Bonnie皮革手提包 。（圖／品牌提供）

此次造型看似簡單，卻處處藏有精準比例，許光漢選擇深色短袖上衣搭配寬鬆長褲，以俐落輪廓打造修長身形，袖口與領口的白色滾邊細節則為整體造型增添層次感。搭配窄版墨鏡與厚底皮鞋，在極簡基調中注入幾分90年代復古氣息，展現Prada一貫擅長的知性酷感。





▲Prada棉質上衣、 Bonnie 包款。（圖／品牌提供）

而最吸睛的焦點，莫過於肩上的Bonnie皮革手提包，包款以柔軟皮革打造寬大輪廓，帶有自然垂墜感，跳脫傳統公事包或旅行袋的硬挺印象，深棕色皮革經過特殊處理後呈現低調光澤，在陽光照射下散發溫潤質感，也讓整體全黑穿搭更具層次。包身中央飾有品牌經典三角標誌，兩側則結合皮帶扣環與抽繩設計，在簡潔輪廓中加入實用元素，更為極簡設計注入個性態度。





▲金宇彬手提深棕色Ricky Bag。（圖／品牌提供）

眾星紛紛前往米蘭看秀，而韓星金宇彬被捕捉到現身機場，啟程出席Ralph Lauren 2027春季男裝大秀，他以一身Ralph Lauren Purple Label造型亮相，身高188公分的他憑藉挺拔身形與從容氣場，將看似簡約的單品穿出不費力的奢華質感。金宇彬內搭米白色圓領針織衫，柔和色調為整體穿搭注入輕盈氛圍，外層則選擇黑色真絲亞麻混紡工裝外套。不同於傳統工裝的粗獷印象，真絲與亞麻材質的結合增添細膩光澤感，加上多口袋設計與寬鬆剪裁，兼具機能與時尚態度。再以棕色皮帶和麂皮綁帶樂福鞋作為點綴，為整體造型增添義式度假風格。