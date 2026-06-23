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涼感織品怎麼清洗壽命才會長？減少摩擦、避免高溫都是訣竅

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記者李薇／台北報導

夏天不少人會換上涼感床墊、冰絲寢具或涼感衣料，讓肌膚接觸時多一點清爽感，不過這類材質多半仰賴纖維結構、塗層或特殊織法維持涼感，若清洗方式太粗暴，反而容易讓布料變硬、起毛球，甚至影響涼感效果，日常洗護時掌握幾個細節，才能讓清爽感維持更久。

▲棉被,清潔,洗滌,涼感,冰絲,。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲涼感織品清潔方式有助於延長壽命。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

＃先看洗標，避免高溫破壞涼感材質

涼感衣料、冰絲床包或涼感枕套，清洗前最好先確認洗標，通常建議使用冷水或常溫水清洗，避免熱水、烘乾、熨燙等高溫處理，因為高溫可能讓纖維彈性變差，也可能影響表面的涼感加工，洗滌時選擇中性洗劑即可，不需要加入漂白水或強效清潔劑。

＃減少摩擦，涼感衣物建議反面清洗

涼感衣料常見於內搭、運動服、薄外套或居家服，材質多半輕薄滑順，但也比較怕勾紗與摩擦，清洗時可以翻到反面放進洗衣袋，避免和牛仔褲、拉鍊、魔鬼氈等粗硬衣物一起洗，洗衣機模式選擇輕柔或一般低轉速即可，若出汗量較大，可以先短暫浸泡再清洗，不建議長時間泡水，以免布料變形或產生異味。

＃陰乾比曝曬更適合，收納前保持乾燥

涼感寢具與衣料洗完後，建議放在通風陰涼處自然晾乾，不要長時間烈日曝曬，也盡量避免高溫烘乾，收納前要確認完全乾燥，床墊類用品更要定期立起來通風，減少濕氣悶住造成異味或霉斑，平常也可以搭配薄床單或保潔墊使用，降低汗水與皮脂直接接觸涼感表面，清洗頻率不用過度密集，也能延長使用壽命。

關鍵字：

涼感, 床單, 棉被, 衣物, 居家, 清潔

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