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CASETiFY邀GD大神聯名《玩具總動員》　小雛菊結合經典角色又帥又潮

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▲CASETiFY邀GD大神聯名《玩具總動員》。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY推出GD大神聯名《玩具總動員》時尚配件。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

配件品牌 CASETiFY 近日宣布推出重磅跨界系列，攜手迪士尼皮克斯與潮流天王 G-DRAGON 的個人時尚品牌 PEACEMINUSONE，打造國際級三方聯名系列。為慶祝電影《玩具總動員 5》上映以及 PEACEMINUSONE 創立 10 周年的雙重里程碑，將時尚圈經典的小雛菊元素，加上大家童年記憶中的經典角色，打造出前所未見的全新獨家藝術設計，預計 6／24 正式開賣不搶就太可惜！

▲CASETiFY邀GD大神聯名《玩具總動員》。（圖／品牌提供）

其系列聯名靈感來自於啟發夢想與故事的珍貴友誼，以 G-DRAGON 的前衛美學出發，將潮流美學融合粉絲們熟悉的胡迪、巴斯光年、三眼怪、翠絲、叉奇、抱抱龍等经典角色，搭配 PEACEMINUSONE 最具代表性的小雛菊元素，讓童年回憶直接轉化為隨身攜帶的潮流符號。

▲CASETiFY邀GD大神聯名《玩具總動員》。（圖／品牌提供）

手機殼包括全新「‘FIRST FAN’ Symbol 手機殼」與「Friendship 手機殼」，使用者可以挑選最能代表自己童年的角色來做搭配。其他品項包含 AirPods 保護殼、AirPods Pro 保護殼，以及日常必備的磁吸無線充電盤、Snappy 手機支架與 Snappy 卡套支架等 MagSafe 兼容磁吸配件，讓生活中的每個角落都能充斥著童年夥伴與潮流小雛菊的足跡 。

▲CASETiFY邀GD大神聯名《玩具總動員》。（圖／品牌提供）

除了手機殼與電子配件之外，本次聯名更攜手知名製作公司 PLAY IN THE BOX，為粉絲們帶來驚喜的限量生活周邊單品 。包含精緻細膩的「THE FIRST FAN 小雛菊珠寶胸針」、百搭街頭風格的「THE FIRST FAN 棒球帽」、充滿潮流感的「THE FIRST FAN 時尚鑰匙圈」、「THE FIRST FAN 絲巾」，以及能為居家空間增添可愛氛圍的「THE FIRST FAN 小雛菊抱枕」 。多款限量單品兼具潮流時尚態度與童趣，讓粉絲們列入收藏清單。

▲CASETiFY邀GD大神聯名《玩具總動員》。（圖／品牌提供）

星巴克首度攜手星宇航空推出「STARLUX + STARBUCKS」跨界聯名系列，把機艙裡的靈魂角色等比例微縮，打造出高話題度的「STARLUX迷你餐車收納盒」，讓上班族的辦公桌瞬間變成移動機艙 。全系列還包含把超人氣小熊換上酷帥制服的「機師熊旅行頸枕」，以及充滿細節彩蛋的聯名杯款，航空迷和咖啡控可以準備點貨入手啦。

▲星巴克 × 星宇航空聯名系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克 × 星宇航空聯名系列。（圖／品牌提供）

本次聯名把航空迷最想收藏的機艙配件，通通變成日常實用的生活小物。以實際的飛機餐車為靈感，按比例縮小，細緻地還原各種航空機件細節的「STARLUX迷你餐車收納盒」，專門針對喜歡在辦公桌上擺放特色玩物的上班族；同樣走微縮風格的「航空集裝箱收納套」，以及結合飛機座椅安全帶設計的「安全帶扣折疊收納袋」，把旅行時的登機儀式感直接搬進辦公室日常 。

▲星巴克 × 星宇航空聯名系列。（圖／品牌提供）

聯名杯款設計則藏著飛越 28 年的時空密碼，以「SEATTLE（SEA） ⇄ TAIPEI（TPE）」這條串聯西雅圖與台北的航線為主軸，把登機證、機票視覺和行李條元素通通變成杯身圖案。杯身上印著航班號碼「JX1912」與登機門「PIKE PLACE」，在向全球第一家星巴克西雅圖創始門市致敬；座位號碼「1A」代表頭等艙體驗；而「MAR 28」則是台灣星巴克的誕生日。星巴克典藏 DREAM PLAZA 門市限定首賣的「STARLUX 黑登機證馬克杯」則是其中的特別款。

▲星巴克 × 星宇航空聯名系列。（圖／品牌提供）

星巴克當家招牌 Bearista 熊這次也沒缺席，換上酷帥的機長制服、戴上飛行墨鏡，變成最萌的飛行夥伴。有舒適療癒的「機師熊旅行頸枕」陪伴通勤，機長熊還延伸出飲料杯提袋與透明娃包吊飾等話題配件，搶佔生活周邊，7 月還會加碼推出飛行夥伴公仔與多款隱藏版商品。 

▲星巴克 × 星宇航空聯名系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

CASETiFY, TOY STORY, PEACEMINUSONE, G-DRAGON, 玩具總動員 5, 小雛菊, 手機殼

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