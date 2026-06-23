宋慧喬抹紅唇露美背迷死人　巧搭蜂巢珠寶連結兩大法國老牌

▲宋慧喬出席嬌蘭活動時，穿著南韓訂製婚紗品牌ses rêves 禮服。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬日前到法國參加保養品牌嬌蘭（Guerlain）活動，連換多套造型展現法式優雅風格，當中一套米色禮服僅靠綁繩支撐，讓她大露美背，配上同色系披肩，帶有鬆弛感且不失浪漫，出自南韓高級訂製婚紗品牌ses rêves 的設計。





▲宋慧喬大露美背。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬特別選穿顏色不過分搶鏡但卻盡顯迷人風采的露背禮服，以凸顯精緻妝容，她親自示範嬌蘭唇膏，讓粉絲能記下「女神色號」。有趣的是嬌蘭創辦人當年為慶祝法國尤金妮皇后與拿破崙三世成婚，特別創作瓶身裝飾蜜蜂圖案的「帝王香水」，爾後品牌將蜂王乳作為重要成分來源，更進一步開啟保育蜜蜂計畫，嬌蘭與蜜蜂淵源深厚，讓宋慧喬此行也將蜜蜂元素珠寶作為最佳配飾。





▲宋慧喬佩戴CHAUMET Bee de Chaumet 18K玫瑰金耳環單只125,000元，同系列戒指275,000元。（圖／翻攝kyo1122 IG）

巧合的是宋慧喬是法國珠寶品牌CHAUMET大使，蜜蜂與蜂巢亦是品牌珠寶的經典設計元素，因此她此次參加嬌蘭活動搭配CHAUMET Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑲鑽戒指，以及採單只販售的同系列蜂巢造型耳環，巧妙連結與拿破崙頗有淵源的兩大法國老牌。