DYSON手持電風扇時尚登台　把「飛機噴射引擎」放掌中為你製造風

▲Dyson在台灣正式推出旗下HushJet Mini Cool 迷你風扇。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國家電品牌 Dyson 在台灣正式推出旗下「小玩意」HushJet Mini Cool 迷你風扇，一改傳統隨身風扇外型容易流於廉價玩具感的缺點，改用流線、低飽和度的細膩霧面質地，營造出如同現代工藝品般的隨身配件風格，無論是隨手拿在手上、放在咖啡廳桌面，或是直接配戴上身，都能自然融入日常服裝搭配中，成為夏日造型裡不張揚卻亮眼的細節。

HushJet Mini Cool 迷你風扇擁有迷人的技術背景，將擅長的氣流黑科技濃縮進掌心大小的尺寸中，研發以航空渦輪噴射引擎的氣流運作為靈感，開發出獨創的 HushJet 氣流噴射科技。為了在迷你機身中展現強勁的風感，內部配備最高每分鐘 65,000 轉的高速無刷馬達，能輸出最高每秒 25 公尺的強烈風速。

此外，為克服傳統手持風扇風力分散、吹久容易不適的問題，也特別設計星形噴嘴與蜂巢狀出風網，主要功能是減少氣流中的湍流，讓吹出來的風變得更平穩順暢，剛好也成為外型特色，讓使用者優雅對抗一年強過一年的夏日熱浪。

HushJet Mini Cool 全機重量為 212g，約與一支智慧型手機相同，放進夏天流行的小廢包或衣服口袋都不成負擔。採用無扇葉結構設計，不用擔心捲入配飾，搭配可 360 度旋轉的噴嘴，不管是在辦公室置於案頭、在捷運通勤時抓在手裡，或是戶外活動時掛在胸前，使用者都能依據姿勢隨意調整風向。機身設置了 5 段風速調整，3 小時可充飽電，在日常基本運作下，最長可以提供 6 小時的續航時間。

HushJet Mini Cool 迷你風扇預計 6／24 在台上市，首波主打柔和米白與淡雅粉色交織的「暮光粉」。並開放深邃墨藍搭配亮眼鈷藍細節的「岩黑藍」、鮮明紅藍撞色風格的「極光紅」2 色預購，售價 3,590 元。

▲CASETiFY推出GD大神聯名《玩具總動員》時尚配件。（圖／品牌提供）

CASETiFY 近日宣布攜手迪士尼皮克斯與潮流天王 G-DRAGON 的個人時尚品牌 PEACEMINUSONE，打造國際級三方聯名系列。為慶祝電影《玩具總動員 5》上映以及 PEACEMINUSONE 創立 10 周年的雙重里程碑，將時尚圈經典的小雛菊元素，加上大家童年記憶中的經典角色，打造出前所未見的全新獨家藝術設計，預計 6／24 正式開賣。

其系列聯名靈感來自於啟發夢想與故事的珍貴友誼，以 G-DRAGON 的前衛美學出發，將潮流美學融合粉絲們熟悉的胡迪、巴斯光年、三眼怪、翠絲、叉奇、抱抱龍等经典角色，搭配 PEACEMINUSONE 最具代表性的小雛菊元素，讓童年回憶直接轉化為隨身攜帶的潮流符號。

手機殼包括全新「‘FIRST FAN’ Symbol 手機殼」與「Friendship 手機殼」，使用者可以挑選最能代表自己童年的角色來做搭配。其他品項包含 AirPods 保護殼、AirPods Pro 保護殼，以及日常必備的磁吸無線充電盤、Snappy 手機支架與 Snappy 卡套支架等 MagSafe 兼容磁吸配件，讓生活中的每個角落都能充斥著童年夥伴與潮流小雛菊的足跡 。