試開箱／台灣韓系「冠軍氣墊」再升級！粉質超細膩、防護更厲害

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

氣墊粉餅快速又方便的上妝功能，讓許多女性愛不釋手，韓系品牌PONY EFFET光是氣墊粉餅類型的底妝就多達5種不同的款式可以選擇，其中，銀色粉盒的超進化無重力氣墊粉餅，更是台灣熱賣第一名，這次全面升級不僅保養濃度更高、防護效果提升，重點是妝效也很細膩自然。

超進化無重力氣墊粉餅整題妝效介於高遮瑕的金盒與水光感的紫盒之間，整體來說妝感遮瑕度中等，然後帶有微微的光澤，很貼近韓妞肌膚質感不會過於油膩或是控油，這次更新可以感受到粉質比過去更為細緻，一拍就有很好的融膚感，即使重複疊加也不會厚粉，妝面很自然。

另外，這次在配方上比起過去更增加了依克多因、5%維他命原B5、鋅玻尿酸，對於肌膚修護效果比前一代更強，官方也進行實測發現對於藍光的保護效果更為提升，同時也搭載SPF50+、PA++++的高防曬係數，夏日不管是在室內還是室外都可以輕鬆抵抗刺激。

不只是上妝即防護，sisley的璀璨鑽白氣墊精華更是做到養膚效果，一顆就蘊含獨家專利「璀璨鑽白複合因子」，透過豌豆

胜肽萃取、己基雷瑣辛、百里香萃取與維他命B3等成分，能夠均勻膚色、淡化暗沉，具有光澤感的氣墊妝效，一拍立刻用有奶油感膚質，散發細緻鑽石光。