孫藝真環抱玄彬甜出汁　海邊度假戴珍珠項鍊美翻

▲孫藝真穿綠色Hunza G泳衣與Viaplain短褲，外罩Zara罩袍，手拿著Helen Kaminski草帽。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孫藝真近日與老公玄彬帶著兒子一起到海邊度假，每天更新旅行照片，不管是親子互動、與姊妹淘合影，都讓粉絲感受到她休假的愉悅心情，特別是一組她環抱著露出健壯手臂的玄彬照片，雖然她照例將老公的臉貼上獅子圖案，但她一臉幸福洋溢的模樣還是閃瞎眾人的眼，甜蜜指數破表。





▲孫藝真環抱著老公玄彬，幸福甜蜜。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真拋下女明星的矜持形象，這趟海濱旅行大方分享自己張張開懷大笑的照片，她的輕鬆穿搭仍難掩明星氣息，身穿綠色Hunza G泳衣與Viaplain短褲，外罩Zara罩袍，藏不住勤練有成的好身材。





▲孫藝真驚喜表情可愛極了，桌上放著紐約品牌BODE編織包。（圖／翻攝yejinhand IG）

而首飾配件也是孫藝真的穿搭重點，她天天戴著流露活潑氣息的圈式耳環外，還疊搭多條項鍊，當中包括日本珠寶品牌TASAKI經典不敗的balance neo珍珠項鍊，她剛升格為TASAKI亞太區大使，旅行不忘替品牌宣傳。





▲孫藝真整趟旅程都戴著TASAKI balance neo珍珠項鍊，18K金款93,900元。（圖／翻攝yejinhand IG）