誠品公布上半年暢銷榜TOP 10　Threads推動書本熱銷、黃山料站穩前十

▲▲誠品書店2026上半年暢銷書榜。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書店近日公佈 2026 上半年度暢銷書榜，業者觀察到榜單內有超過半數的書籍，都在 Threads 上受到網友熱烈討論。這群在新世代社群上活躍的「脆友」展現了超乎想像的社群影響力，不僅熱情分享個人書評，更直接反映在實體銷售表現上，成為促動商品熱銷的重要推手。而日前被 YouTuber 多米多羅拍片點名的黃山料，其作品《擁有過就好》也擠進前 10，市場魅力仍不容小覷。

在今年上半年的新書榜中，引發近 5 千則留言共鳴的《北歐時間》表現亮眼，一舉勇奪新書暢銷 TOP2 以及電子書新書榜 TOP 1，許多讀者在 Threads 留言分享「時常會被書內的一句話打中，重新思考什麼是真正的生活」，在精準擊中現代人生活痛點的口碑擴散下，誠品觀察其銷量在社群發酵後直接直線成長近 5 倍。

另外同樣在 Threads 上創造破千則留言的《在小山和小山之間》，則因為打破過往陳腔濫調的親情描繪，改以深刻的雙重視角剖析母女關係，獨特的切入點引起大量轉發，順利登上新書暢銷 TOP8 以及電子書新書榜 TOP5。

台語文創作也首度在暢銷榜上寫下歷史，台語人氣串文作者溫若喬將原本在 Threads 上廣受好評的「台語裡獨有的美麗詞彙」系列詩作集結成個人首本詩集《日花閃爍》，憑藉著唯美且獨特的台語意象與 100 首精選詩作，成功抓住年輕讀者的心，奪下新書榜 TOP5，成為首本登上誠品暢銷書榜的台文創作。

而國際獎項的加持結合社群效應，更將作品推向驚人的銷量高峰。剛獲得國際布克獎的《臺灣漫遊錄》，在 Threads 網友大量關注的傳播效應下，獲獎隔日即創下單日銷售成長逾 30 倍的紀錄，總銷量至今更將突破 3 萬本，甚至還同步帶動楊双子的其他舊作如《花開時節》、《四維街一號》快速升溫，整體周銷量成長高達 40 倍以上。

此外，YouTuber 多米多羅點名的黃山料創作的心得影片，不到 3 天就有破百萬人次觀看，帶動一波話題，在誠品上半年暢銷書榜中，黃山料作品《擁有過就好》也拿下銷量第 10 名，由此可見堅強的市場實力。

業者表示，誠品線上「2026 上半年 TOP 暢銷榜」活動也自即起正式開跑，推出熱門暢銷書籍 75 折起、全站天天享有 10% 回饋等優惠，若是首次購買圖書的消費者，還可以獲得誠品點數 5 倍送的限時加碼。