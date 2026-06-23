米蘭男裝周／張震貴公子造型同框林俊傑！Ralph Lauren把遊艇假期搬上大秀

記者鮑璿安綜合報導

Ralph Lauren此次在米蘭發表2027春季Purple Label與Polo Ralph Lauren男裝系列，以「Dream Racers」為主題，將遊艇旅程、賽車文化與學院風格交織成一場充滿電影感的敘事。看秀嘉賓同樣吸睛，韓星金宇彬以一身純白雙排扣西裝亮相，散發義式貴公子的從容氣場；張震選穿黑色雙排扣西裝外套搭配米白長褲與印花高領內搭，林俊傑則以淺卡其格紋雙排扣西裝搭配淡藍襯衫與領帶現身，流露濃厚英倫雅痞氣息。





▲（依序）韓星金宇彬以一身純白雙排扣西裝亮相，張震以貴公子造型同框林俊傑 。（圖／品牌提供）

品牌創辦人Ralph Lauren表示，設計靈感來自學院風的隨性優雅與紳士運動員精神，希望透過經典工藝與實用美學，塑造自由灑脫卻不失精緻感的現代男性形象。秀場以中性色與靛藍色揭開序幕，絲質混紡西裝、立領襯衫與機能外套勾勒出悠遊世界的旅人風格。

熟悉的組合卻充滿細節上的新意，海軍條紋上衣搭配白色寬褲、雙排扣西裝與披掛肩頭的絲巾，展現地中海度假氛圍；棕色麂皮工裝外套則結合雕刻感皮帶扣與寬鬆褲裝，呼應品牌對美國西部文化的迷戀。第二篇章則以義大利湖區快艇文化為靈感，透過運動外套、針織單品、皮革設計與解構領帶，重新詮釋正裝輪廓，為整體稍稍融入機能步調，在優雅與休閒之間取得平衡。

秀場另一亮點是與日本設計品牌KUON合作的限量膠囊系列，優雅的節奏宛如被快轉一般，融合義大利剪裁、日本刺子繡工藝與頂級面料，透過高彩度色彩、印度馬德拉斯格紋與復古學院風單品，展現更年輕且充滿活力的美式風格。

看更多2027春夏男裝周重點

2027春夏米蘭男裝周的重頭戲之一Prada大秀在日前揭開序幕，正當世界處於繁瑣的狀態下，由 Miuccia Prada 與 Raf Simons 共同打造的2027春夏男裝系列選擇回頭凝視那些最熟悉的事物，以「Clarity（清晰）」為主題，探討服裝最本質的價值，一切日常單品在出場的瞬間，就渲染出強烈的Prada氛圍，細節都值得一一關注。





▲由 Miuccia Prada 與 Raf Simons 共同打造的2027春夏男裝系列選擇回頭凝視那些最熟悉的事物 。（圖／品牌提供）