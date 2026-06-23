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ABC Cooking Studio「三麗鷗烘焙課」限定登場　親手揉出布丁狗麵包超療癒

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▲ABC Cooking Studio「三麗鷗烘焙課」限定登場。（圖／業者提供）

▲ABC Cooking Studio「三麗鷗烘焙課」限定登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

來自日本的廚藝教室 ABC Cooking Studio，近期推出台灣限定的三麗鷗人氣雙冠王烘焙課，上課民眾可以親手揉出布丁狗與大耳狗喜拿的 Q 彈麵包，並祭出專屬餐盒與扭蛋贈禮，可愛體驗做好做滿；京站則打造結合在地文化的史迪奇主題快閃店，不僅好拍照還能玩互動遊戲、拿打卡禮，豐富的限量周邊與體驗讓你暑假不無聊。

▲ABC Cooking Studio「三麗鷗烘焙課」限定登場。（圖／業者提供）

手作布丁狗麵包與貝果萌翻夏日
ABC Cooking Studio 於 7／6 至 9／30 限時推出「可愛製造所」台灣廚藝教室限定聯名課程，採取精緻的 4 人小班教學，並搭配易懂教材，讓烘焙新手或廚藝愛好者都能優雅掌握揉麵、快速發酵、整形與內餡製作的技巧，並跟著解鎖最關鍵的五官繪製技能，重要的是以超可愛的布丁狗與大耳狗喜拿為主題，讓你上個烘焙課成就感滿滿！

▲ABC Cooking Studio「三麗鷗烘焙課」限定登場。（圖／業者提供） ▲ABC Cooking Studio「三麗鷗烘焙課」限定登場。（圖／業者提供）

本次課程依據成品與口味分為兩大主題，「可愛製造所-布丁麵包篇」時長約 2 小時，學員可以手作「布丁狗麵包（檸檬凝乳）」與「大耳狗喜拿麵包（可爾必思奶酪）」兩種口味各 2 個，內餡以清爽細緻的凝乳與滑順的布丁風味交織；時長約 3 小時的「可愛製造所-貝果貝果篇」，製作鹹甜風味的「布丁狗貝果（燻鮭蒔蘿塔塔乳酪）」與「大耳狗喜拿貝果（肉桂蘋果核桃乳酪）」各 2 個為內容，上完課還能把成品裝進專屬的限定餐盒帶回家。此外南港與環球板橋教室也針對 4 至 9 歲幼童開設親子課程。

▲ABC Cooking Studio「三麗鷗烘焙課」限定登場。（圖／業者提供）

官方也於 7／1 起還有職人裝扮的限量周邊登場，包含換上背心與職人帽的布丁狗絨毛吊飾、大耳狗喜拿絨毛吊飾，以及適合小旅行分類的聯名旅行收納包、可自由燙印隨身小物的布丁狗繡布貼／大耳狗喜拿繡布貼等，單品售價 200 元起。南港與台北 101 教室更設置了實體扭蛋機，聯名限定扭蛋，共有 5 款圖樣，其中小巧精緻的布丁狗與大耳狗喜拿貝果吊飾，更是台灣限定款，不得不說真的很會。

▲ABC Cooking Studio「三麗鷗烘焙課」限定登場。（圖／業者提供）

史迪奇快閃店插旗京站
台灣品牌 Norns 樂恩仕從 6／26 至 7／29，在京站全新打造「怪可愛夜市祭–史迪奇主題快閃店」。將史迪奇特色融合台灣在地的夜市文化，規劃了沉浸式 IP 主題空間。消費者不僅可以跟史迪奇立體裝置、台灣特色小吃手拿牌拍照，現場還能買到造型獨特的古早味叭噗冰淇淋。

▲ABC Cooking Studio「三麗鷗烘焙課」限定登場。（圖／業者提供）

活動現場還安排了許多趣味的互動體驗，例如可以試手氣且通通有獎的「POP DICE 碰碰樂」互動擲骰遊戲，以及規劃了 15 款全新史迪奇相框的夜市祭拍貼機。限定周邊更推出結合夜市主題的史迪奇雞蛋糕造型抱枕、玻璃對杯組「乾杯-史迪奇」與側掛小燈箱等首發商品。

▲ABC Cooking Studio「三麗鷗烘焙課」限定登場。（圖／業者提供）

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