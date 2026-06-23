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Lisa上億名車收藏+1　喚法拉利超跑「我的新寶貝」

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▲▼ Lisa 。（圖/翻攝ＩＧ）

▲Lisa日前登上2026年美加墨世界盃足球賽洛杉磯場開幕式舞台表演。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa在國際舞台發光發熱，日前登上2026年美加墨世界盃足球賽洛杉磯場開幕式舞台表演，再度贏得好評，她在時尚圈也備受寵愛，是LV（Louis Vuitton，路易威登）、寶格麗（BVLGARI）等一線品牌大使，已累積豐厚身家，讓她能無憂入手喜愛之物，超級跑車就是她的心頭好，近日她再添「新寶貝」，是估價破千萬元的紅色法拉利Ferrari Testarossa跑車。

▲▼ Lisa 。（圖/翻攝ＩＧ）

▲Lisa曬出新寶貝是上千萬元的紅色Ferrari Testarossa跑車。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

享受駕馭名車快感的Lisa，過去曾分享戴著「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）開法拉利名車出遊照，駕駛座旁還放著愛馬仕柏金包，行頭相當貴氣。她的名車收藏豐富，曾曝光過7輛法拉利、保時捷Porsche 911 GT3 RS、賓士G63、Tesla Cybertruck等，估計車庫中的名車總值已超過2億元。

此次Lisa於IG限動分享的Ferrari Testarossa跑車，是她購入的第8輛法拉利，非當代新作，而是誕生於80年代的古董車，她將此經典車款納入收藏顯然相當興奮，直接標註「我的新寶貝」！

▲▼ Lisa 。（圖/翻攝ＩＧ）

▲Lisa是法拉利忠實粉絲。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ Lisa 。（圖/翻攝ＩＧ）

▲Lisa享受駕馭跑車快感，身旁放著愛馬仕柏金包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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關鍵字：

Lisa, Ferrari, 法拉利

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