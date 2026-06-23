Hailey Bieber終於加入SKIMS女神陣容！穿內衣入鏡大秀完美曲線

記者鮑璿安／綜合報導

從Kate Moss、Sabrina Carpenter到Rosé，名媛Kim Kardashian金卡戴珊創立的SKIMS早已集結眾多話題女星拍攝廣告，而如今這份名單終於迎來另一位重量級成員Hailey Bieber。身為時尚圈炙手可熱的超模與品牌創辦人，Hailey近日首度為SKIMS拍攝最新「Everyday Cotton」系列形象廣告，以極簡內衣造型展現招牌健康性感魅力。

由知名攝影師Mert Alas掌鏡的全新形象大片中，Hailey Bieber換上多套棉質內衣單品，包括三角胸罩、低腰內褲等經典設計，以自然不造作的姿態詮釋系列主打的舒適與日常感。不同於過去偏向強烈視覺張力的時尚大片，這次SKIMS回歸最純粹的穿搭需求，透過柔軟面料與俐落剪裁，呈現貼近日常生活的性感風格。

事實上，Hailey與卡戴珊家族淵源深厚，不僅與Kendall Jenner、Kylie Jenner私交甚篤，也長年活躍於時尚與美妝產業，因此此次加入SKIMS陣容被外界視為「遲早會發生的合作」。談到拍攝過程，Hailey表示，品牌與Kim Kardashian對產品始終有非常明確的願景，也真正重視消費者需求，這樣的理念從企劃到拍攝現場都能感受到。

Hailey更透露自己其實從品牌創立初期就是SKIMS愛用者，「我一直都是SKIMS的粉絲，也經常穿著它們。」而在眾多經典廣告中，她最喜歡的則是Kate Moss拍攝的形象企劃。身為90年代風格的忠實擁護者，Hailey直言Kate Moss版本至今仍是她心中的經典之作。

Hailey Bieber是當代女孩的時尚範本，她曾在私服中演繹Balenciaga Rodeo 系列包款掀起旋風，Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。





▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）