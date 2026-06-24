交往超大方「婚後變精打細算」星座Top 3 ！第一名把浪漫留在熱戀期





▲交往超大方「婚後變精打細算」星座Top 3。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

戀愛時捨得花錢、驚喜不斷，不代表婚後也會維持同樣模式，有些男人在追求階段出手闊綽，願意為另一半製造儀式感，但一旦步入婚姻，心態便逐漸轉向務實，開始重視家庭開支與未來規劃。從星座角度來看，有幾個星座特別容易出現「婚前大方、婚後精算」的反差感。

Top 3 獅子座

戀愛中的獅子天生愛面子，也享受透過送禮、約會來展現自己的魅力，他們不介意為伴侶買單，甚至認為這是一種寵愛方式。然而結婚後，獅子男會將責任感放在第一位，開始把財務重心轉向家庭與未來，因此容易讓另一半覺得少了戀愛時期的豪氣，之所以看起來「變小氣」，更多是因為角色改變帶來的價值觀調整。

Top 2 金牛座

金牛交往初期其實相當願意投資感情，無論是美食、旅行還是禮物，都希望給另一半最好的體驗。不過金牛座本質上仍是土象星座，對金錢有著高度安全感需求。婚後當共同財務與生活成本增加，他們往往會進入「精打細算模式」，每筆支出都希望花在刀口上，不如說他們只是從熱戀時期的感性，逐漸走向婚姻裡的理性。

Top1 摩羯座

摩羯談戀愛時願意默默付出，對伴侶的需求通常不會太計較，但進入婚姻後，現實面會被無限放大。他們習慣規劃未來、存錢買房或為家庭預留資金，因此花費標準也會變得更加嚴格。這種轉變並非不愛了，而是把浪漫轉換成另一種形式的責任感，從只需要經營兩人世界，到必須思考家庭、財務與未來規劃，消費習慣自然也會跟著改變。