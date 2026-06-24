fb ig video search mobile ETtoday

交往超大方「婚後變精打細算」星座Top 3 ！第一名把浪漫留在熱戀期

>

▲▼ 星座。（圖／翻攝自IG tvn）

▲交往超大方「婚後變精打細算」星座Top 3。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

戀愛時捨得花錢、驚喜不斷，不代表婚後也會維持同樣模式，有些男人在追求階段出手闊綽，願意為另一半製造儀式感，但一旦步入婚姻，心態便逐漸轉向務實，開始重視家庭開支與未來規劃。從星座角度來看，有幾個星座特別容易出現「婚前大方、婚後精算」的反差感。

Top 3 獅子座

戀愛中的獅子天生愛面子，也享受透過送禮、約會來展現自己的魅力，他們不介意為伴侶買單，甚至認為這是一種寵愛方式。然而結婚後，獅子男會將責任感放在第一位，開始把財務重心轉向家庭與未來，因此容易讓另一半覺得少了戀愛時期的豪氣，之所以看起來「變小氣」，更多是因為角色改變帶來的價值觀調整。

Top 2 金牛座

金牛交往初期其實相當願意投資感情，無論是美食、旅行還是禮物，都希望給另一半最好的體驗。不過金牛座本質上仍是土象星座，對金錢有著高度安全感需求。婚後當共同財務與生活成本增加，他們往往會進入「精打細算模式」，每筆支出都希望花在刀口上，不如說他們只是從熱戀時期的感性，逐漸走向婚姻裡的理性。

Top1 摩羯座

摩羯談戀愛時願意默默付出，對伴侶的需求通常不會太計較，但進入婚姻後，現實面會被無限放大。他們習慣規劃未來、存錢買房或為家庭預留資金，因此花費標準也會變得更加嚴格。這種轉變並非不愛了，而是把浪漫轉換成另一種形式的責任感，從只需要經營兩人世界，到必須思考家庭、財務與未來規劃，消費習慣自然也會跟著改變。

關鍵字：

星座分析, 運勢, 獅子座, 金牛座, 摩羯座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

黃地瓜、紅地瓜、紫地瓜差在哪？營養師揭「最強營養冠軍」

黃地瓜、紅地瓜、紫地瓜差在哪？營養師揭「最強營養冠軍」

孫藝真環抱玄彬甜出汁　海邊度假戴珍珠項鍊美翻

孫藝真環抱玄彬甜出汁　海邊度假戴珍珠項鍊美翻

分手乾脆俐落的三大星座！TOP 1看不見未來就斬斷　完全不想態度模糊

分手乾脆俐落的三大星座！TOP 1看不見未來就斬斷　完全不想態度模糊

睡前吃2顆奇異果真的有效！研究曝入睡快35%　營養師揭助眠原因 《欠妳的那場婚禮》8金句：男人，20歲跟40歲都一樣 Lisa上億名車收藏+1　喚法拉利超跑「我的新寶貝」 情商高的人都有「5個特質」！懂得換位思考　人際關係自然更順利 G-SHOCK 25萬頂規款登台 　錶圈秀奇觀「死亡冰柱」 夏天最怕油膩崩壞！控油洗髮、抗痘精華、涼感濕巾一次收 BTS j-hope短襪配拖鞋搭機等看LV秀　Cortis穿Dior在巴黎隨便拍都帥炸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面