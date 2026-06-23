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《欠妳的那場婚禮》8金句：男人，20歲跟40歲都一樣

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記者鮑璿安 ／綜合報導

影集《欠妳的那場婚禮》以奇幻設定包裹愛情與成長課題，描繪一名中年男子重新找回初心的旅程，在回望青春的過程中，試圖找回那場曾經來不及完成的承諾。曾是華語樂壇最耀眼的搖滾明星，「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾）年輕時憑藉出眾外型與創作才華一夕爆紅，多年過去事業陷入停滯，與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）的婚姻也逐漸走向破裂邊緣。透過穿梭於過去與現在之間，他開始重新審視人生中每一次選擇，當中的台詞金句也值得一看！

▲《欠妳的那場婚禮》播出後獲得好評。（圖／公視提供）

▲《欠妳的那場婚禮》播出後獲得好評。（圖／公視提供）

1. 我會單身難道是因為沒有人愛我嗎？不，因為很重要所以我要講三次，我會單身是因為沒有人是我喜歡的，沒有人是我想要的，好嗎？這是超級大的不一樣。

2. 我就是瑤瑤說的暗著來的那一種，就是假裝自己是好朋友的心機女，然後我明明從高中開始就喜歡你，然後我還假裝自己是好朋友，一直偷偷待在你身邊，我超爛我超假，但我不想再這樣了。

3. 我不能是好朋友也是女朋友嗎？

4. 告訴你們一個千古不變的道理，女人的心都是死在小事上。

▲《欠妳的那場婚禮》播出後獲得好評。（圖／公視提供）

5. 男人，20歲跟40歲都一樣。

6. 在濕滑路面打滑，我想大部分的人包括我，一定就是很怕，然後猛踩剎車，結果最後可能就是衝出車道，掉下山谷，但其實你要做的是，勇敢地踩著油門，把方向對準你要去的地方，最後車身自然會打直。

7. 不是每個人都適合結婚，你跟我一樣，沒有那個結婚的體質。一時的衝動以為自己可以，十年、二十年以後呢？

8. 你知道為什麼我不結婚嗎？因為一個男人當老公、當爸爸後，就不能有煩惱不能有心事。有，也不能說出來，也沒人可以說。

關鍵字：

影集推薦, 婚姻成長, 張孝全, 蘇慧倫, 金句分享

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