G-SHOCK 25萬頂規款登台 　錶圈秀奇觀「死亡冰柱」

▲G-SHOCK MR-G FROGMAN紀念腕錶MRG-BF1000EB-1A以極地海域的自然奇觀「死亡冰柱」為設計靈感，250,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下的G-SHOCK頂規MR-G系列今歡慶30周年，品牌以極地海域的自然奇觀「死亡冰柱（Brinicle）」為設計靈感，推出全球限量800只的FROGMAN紀念限定腕錶MRG-BF1000EB-1A，融入極地海域的冰藍色調，錶圈採用硬度約為純鈦四倍的COBARION超硬合金打造，其表面旋渦狀切面由寶石切割大師小松一仁親手雕琢，並經過藍色AIP處理，能隨光線演變呈現多層次的光影效果。錶殼兩側螺絲鑲嵌人造藍寶石，搭配經碳化鈦與藍色蒸鍍處理的藍寶石水晶玻璃底蓋，定價250,000元。

FROGMAN紀念限定腕錶MRG-BF1000EB-1A由日本山形廠的Premium Production Line頂級生產線打造，以Ti64鈦合金製成錶殼、錶圈、背蓋與錶冠等，並導入氟橡膠緩衝器以強化耐衝擊性能，為了符合ISO標準的200米防水性能，錶殼配置了防水密封O型環，錶冠亦採用氣密旋入式構造，並在鎖入後能維持水平對齊；搭載Tough Solar太陽能電力、手機智慧藍牙與世界六局電波功能，可查看全球超過3,000個地點的潮汐資訊並記錄潛水日誌，進入潛水模式時，指針會透過正反旋轉指示潛水時間與水面間隔時間。





▲G-SHOCK MR-G FROGMAN紀念腕錶MRG-BF1000EB-1A錶背飾以FROGMAN潛水青蛙logo與獨立序號及「MR-G 30TH」紀念字樣。

Ｇ-SHOCK隨錶附贈抗污抗老化特性的白色Dura Soft氟橡膠錶帶，以及經深層硬化與碳化鈦塗層處理的純鈦合金錶帶。更令人驚喜的是「G-SHOCK之父」伊部菊雄特別為台灣市場親筆簽名錶款收藏展示盒，即起凡至指定直營門市購買MR-G系列錶款即可獲贈，送完為止。





▲G-SHOCK之父伊部菊雄親筆簽名錶款收藏展示組。

另一日系品牌Seiko與潛水錶同樣淵源深厚，新款Prospex Marinemaster 1968復刻潛水錶HBF001，是此系列首次搭載8L45機芯的常規款，外型則延續1968年經典潛水錶設計，面盤採用深邃黑色減少了光線反射，提高易讀性；另一大革新是配備可延長錶帶，確保佩戴舒適度。





▲Seiko Prospex Marinemaster 1968復刻潛水錶HBF001，115,000元。（圖／Seiko提供）