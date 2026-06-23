黃地瓜、紅地瓜、紫地瓜差在哪？營養師揭「最強營養冠軍」

▲地瓜是不錯的替代澱粉選擇。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

地瓜一年四季都能輕鬆買到，也是不少人減重時會挑選的替代澱粉不過你知道黃地瓜、紅地瓜和紫地瓜除了顏色不同，營養特色與適合族群也不太一樣嗎？營養師高敏敏整理三種常見地瓜的營養差異，幫助大家依照需求選擇更適合自己的吃法。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#黃地瓜：鉀含量豐富，適合消水腫族群

黃地瓜每100公克約含121大卡、碳水化合物27.8公克、膳食纖維2.5公克，並富含鉀離子。黃地瓜最大的特色在於鉀含量較高，有助於調節體內電解質平衡，對於經常久坐、久站，或容易感到疲勞、水腫的人來說，是不錯的主食替代選擇，口感方面，黃地瓜偏向鬆軟乾爽，適合喜歡綿鬆口感的人。

#紅地瓜：β-胡蘿蔔素與維生素C表現亮眼

紅地瓜每100公克約含114大卡，β-胡蘿蔔素高達6285微克，維生素C約30.3毫克，營養表現相當突出。β-胡蘿蔔素可在體內轉換為維生素A，有助於維持正常視覺機能；搭配維生素C的抗氧化特性，對於經常使用3C產品、重視肌膚保養的人來說，是日常飲食中的好選擇，紅地瓜吃起來綿密香甜，也是許多人最熟悉的地瓜品種。

#紫地瓜：花青素加持，補充植化素首選

紫地瓜每100公克約含122大卡、膳食纖維2.8公克，雖然不含β-胡蘿蔔素與維生素A，但富含花青素。花青素屬於天然植化素的一種，具有抗氧化特性；加上紫地瓜的膳食纖維含量在三者中相對較高，有助於維持消化道正常機能與促進腸道蠕動，紫地瓜口感較為水潤帶Q，甜度相對溫和，適合想補充植化素、又不偏好過甜口味的人。

#地瓜怎麼吃更健康？掌握3個小技巧

1. 帶皮一起吃

地瓜皮含有膳食纖維與植化素，清洗乾淨後連皮食用，可增加營養攝取。

2. 放涼再吃

地瓜冷卻後，抗性澱粉含量會增加，有助於延緩消化吸收，對於飲食管理族群相對友善。

3. 取代部分主食

地瓜本身屬於澱粉類食物，建議以取代白飯、麵食的方式食用，而非額外增加攝取量。同時搭配蛋白質與蔬菜，營養更均衡。