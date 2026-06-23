fb ig video search mobile ETtoday

黃地瓜、紅地瓜、紫地瓜差在哪？營養師揭「最強營養冠軍」

>

▲▼地瓜怎麼挑？營養師揭「最強營養冠軍」 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲地瓜是不錯的替代澱粉選擇。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

地瓜一年四季都能輕鬆買到，也是不少人減重時會挑選的替代澱粉不過你知道黃地瓜、紅地瓜和紫地瓜除了顏色不同，營養特色與適合族群也不太一樣嗎？營養師高敏敏整理三種常見地瓜的營養差異，幫助大家依照需求選擇更適合自己的吃法。

▲▼地瓜怎麼挑？營養師揭「最強營養冠軍」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#黃地瓜：鉀含量豐富，適合消水腫族群

黃地瓜每100公克約含121大卡、碳水化合物27.8公克、膳食纖維2.5公克，並富含鉀離子。黃地瓜最大的特色在於鉀含量較高，有助於調節體內電解質平衡，對於經常久坐、久站，或容易感到疲勞、水腫的人來說，是不錯的主食替代選擇，口感方面，黃地瓜偏向鬆軟乾爽，適合喜歡綿鬆口感的人。

#紅地瓜：β-胡蘿蔔素與維生素C表現亮眼

紅地瓜每100公克約含114大卡，β-胡蘿蔔素高達6285微克，維生素C約30.3毫克，營養表現相當突出。β-胡蘿蔔素可在體內轉換為維生素A，有助於維持正常視覺機能；搭配維生素C的抗氧化特性，對於經常使用3C產品、重視肌膚保養的人來說，是日常飲食中的好選擇，紅地瓜吃起來綿密香甜，也是許多人最熟悉的地瓜品種。

#紫地瓜：花青素加持，補充植化素首選

紫地瓜每100公克約含122大卡、膳食纖維2.8公克，雖然不含β-胡蘿蔔素與維生素A，但富含花青素。花青素屬於天然植化素的一種，具有抗氧化特性；加上紫地瓜的膳食纖維含量在三者中相對較高，有助於維持消化道正常機能與促進腸道蠕動，紫地瓜口感較為水潤帶Q，甜度相對溫和，適合想補充植化素、又不偏好過甜口味的人。

#地瓜怎麼吃更健康？掌握3個小技巧

1. 帶皮一起吃

地瓜皮含有膳食纖維與植化素，清洗乾淨後連皮食用，可增加營養攝取。

2. 放涼再吃

地瓜冷卻後，抗性澱粉含量會增加，有助於延緩消化吸收，對於飲食管理族群相對友善。

3. 取代部分主食

地瓜本身屬於澱粉類食物，建議以取代白飯、麵食的方式食用，而非額外增加攝取量。同時搭配蛋白質與蔬菜，營養更均衡。

關鍵字：

地瓜選擇, 營養差異, 健康飲食, 減重食材, 抗氧化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

分手乾脆俐落的三大星座！TOP 1看不見未來就斬斷　完全不想態度模糊

分手乾脆俐落的三大星座！TOP 1看不見未來就斬斷　完全不想態度模糊

情商高的人都有「5個特質」！懂得換位思考　人際關係自然更順利

情商高的人都有「5個特質」！懂得換位思考　人際關係自然更順利

超不自律的三大星座！TOP 1想做的很多又難專注　常計劃剛起步就想換跑道

超不自律的三大星座！TOP 1想做的很多又難專注　常計劃剛起步就想換跑道

孫藝真環抱玄彬甜出汁　海邊度假戴珍珠項鍊美翻 DYSON手持電風扇時尚登台　把「飛機噴射引擎」放掌中為你製造風 減脂早餐吃什麼瘦最快？營養師點名5種優質蛋白質 誠品公布上半年暢銷榜TOP 10　Threads推動書本熱銷、黃山料站穩前十 情商低的人都有「5特點」！總愛反駁別人、小事就爆氣 早上10分鐘做4件事　自帶能量、精神飽滿一整天 周子瑜書呆子風同款眼鏡買得到！型號、價格還有膠框款式一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面