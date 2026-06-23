睡前吃2顆奇異果真的有效！研究曝入睡快35%　營養師揭助眠原因

▲研究證實奇異果能助眠。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

睡前滑手機、翻來覆去睡不著，是不少現代人的共同困擾。近期「睡前吃2顆奇異果能幫助睡眠」的說法再度引起討論，營養師杯蓋整理相關研究指出，部分天然食物含有褪黑激素或相關營養素，其中奇異果更是目前較具研究支持的助眠水果之一。

提到天然助眠食物，奇異果經常榜上有名，根據營養師杯蓋分享，有研究發現受試者連續4周在睡前1小時食用2顆奇異果後，入睡時間平均縮短35%，總睡眠時間增加13%，睡眠品質也有改善趨勢。奇異果除了含有天然褪黑激素，也富含維生素C、葉酸等營養素，可能共同影響睡眠調節機制。

營養師進一步補充，褪黑激素是人體調節晝夜節律的重要荷爾蒙，雖然主要由人體自行分泌，但部分食物中也天然存在。除了奇異果之外，核桃、杏仁、番茄、辣椒以及米飯，尤其是糙米，也被認為含有天然褪黑激素成分，可作為日常飲食的一部分。

此外，褪黑激素並非唯一與睡眠相關的營養素，色胺酸也是人體合成血清素與褪黑激素的重要前驅物，像是牛奶、香蕉、南瓜籽等食物都含有豐富色胺酸，適量攝取有助於身體後續生成與睡眠相關的神經傳導物質，因此不少人習慣睡前喝杯溫牛奶，不過營養師提醒，助眠飲食重點在於長期均衡攝取，而非單靠某一種食物立即改善失眠問題。

除了奇異果，酸櫻桃汁近年也受到不少研究關注。營養師指出，酸櫻桃汁含有相對較高濃度的天然褪黑激素，有研究發現連續飲用約2周後，受試者失眠程度出現改善，因此被視為天然助眠飲品之一。

不過即使補充助眠食物，仍無法完全取代良好的睡眠習慣，營養師建議，相關食物最好於睡前1至2小時食用，讓身體有足夠時間消化吸收，同時維持黑暗、安靜、涼爽的睡眠環境，避免睡前使用手機、平板等發光螢幕，才是提升睡眠品質的根本關鍵。