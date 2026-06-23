fb ig video search mobile ETtoday

睡前吃2顆奇異果真的有效！研究曝入睡快35%　營養師揭助眠原因

>

▲▼營養師揭奇異果助眠原因。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲研究證實奇異果能助眠。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

睡前滑手機、翻來覆去睡不著，是不少現代人的共同困擾。近期「睡前吃2顆奇異果能幫助睡眠」的說法再度引起討論，營養師杯蓋整理相關研究指出，部分天然食物含有褪黑激素或相關營養素，其中奇異果更是目前較具研究支持的助眠水果之一。

提到天然助眠食物，奇異果經常榜上有名，根據營養師杯蓋分享，有研究發現受試者連續4周在睡前1小時食用2顆奇異果後，入睡時間平均縮短35%，總睡眠時間增加13%，睡眠品質也有改善趨勢。奇異果除了含有天然褪黑激素，也富含維生素C、葉酸等營養素，可能共同影響睡眠調節機制。

營養師進一步補充，褪黑激素是人體調節晝夜節律的重要荷爾蒙，雖然主要由人體自行分泌，但部分食物中也天然存在。除了奇異果之外，核桃、杏仁、番茄、辣椒以及米飯，尤其是糙米，也被認為含有天然褪黑激素成分，可作為日常飲食的一部分。

▲▼營養師揭奇異果助眠原因。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

此外，褪黑激素並非唯一與睡眠相關的營養素，色胺酸也是人體合成血清素與褪黑激素的重要前驅物，像是牛奶、香蕉、南瓜籽等食物都含有豐富色胺酸，適量攝取有助於身體後續生成與睡眠相關的神經傳導物質，因此不少人習慣睡前喝杯溫牛奶，不過營養師提醒，助眠飲食重點在於長期均衡攝取，而非單靠某一種食物立即改善失眠問題。

除了奇異果，酸櫻桃汁近年也受到不少研究關注。營養師指出，酸櫻桃汁含有相對較高濃度的天然褪黑激素，有研究發現連續飲用約2周後，受試者失眠程度出現改善，因此被視為天然助眠飲品之一。

不過即使補充助眠食物，仍無法完全取代良好的睡眠習慣，營養師建議，相關食物最好於睡前1至2小時食用，讓身體有足夠時間消化吸收，同時維持黑暗、安靜、涼爽的睡眠環境，避免睡前使用手機、平板等發光螢幕，才是提升睡眠品質的根本關鍵。

關鍵字：

奇異果助眠, 天然食物, 褪黑激素, 睡眠習慣, 營養師建議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

分手乾脆俐落的三大星座！TOP 1看不見未來就斬斷　完全不想態度模糊

分手乾脆俐落的三大星座！TOP 1看不見未來就斬斷　完全不想態度模糊

情商高的人都有「5個特質」！懂得換位思考　人際關係自然更順利

情商高的人都有「5個特質」！懂得換位思考　人際關係自然更順利

超不自律的三大星座！TOP 1想做的很多又難專注　常計劃剛起步就想換跑道

超不自律的三大星座！TOP 1想做的很多又難專注　常計劃剛起步就想換跑道

孫藝真環抱玄彬甜出汁　海邊度假戴珍珠項鍊美翻 DYSON手持電風扇時尚登台　把「飛機噴射引擎」放掌中為你製造風 減脂早餐吃什麼瘦最快？營養師點名5種優質蛋白質 誠品公布上半年暢銷榜TOP 10　Threads推動書本熱銷、黃山料站穩前十 情商低的人都有「5特點」！總愛反駁別人、小事就爆氣 早上10分鐘做4件事　自帶能量、精神飽滿一整天 周子瑜書呆子風同款眼鏡買得到！型號、價格還有膠框款式一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面