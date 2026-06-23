BTS j-hope短襪配拖鞋搭機等看LV秀　Cortis穿Dior在巴黎隨便拍都帥炸

▲Cortis成員嚴成玹（左起）、金主訓、安乾鎬受Dior之邀赴巴黎男裝周。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

2027春夏男裝周開跑，大家期待的除了設計師的新作，還有參與的男星們如何帥翻全場。Louis Vuitton和Dior都在台灣時間6月24日舉辦大秀，BTS成員j-hope、施柏宇、王嘉爾等人受LV之邀前往巴黎，Dior則找來韓團Cortis成員金主訓、嚴成玹與安乾鎬站台，品牌大使BTS Jimin更是當然嘉賓，光是這兩場秀的星光，就已經閃到不行。

▲BTS成員j-hope（左）為LV飛巴黎，Jimin（右）則是Dior嘉賓。（圖 / 翻攝uarmyhope IG、品牌提供）

LV的2027春夏男裝系列於台灣時間6月24日凌晨3點發表，受邀出席的男星們從不同地點飛往巴黎，但都帶著新推出的Horizon Aluminum鋁製行李箱登機，施柏宇以全身丹寧搭配Speedy 30棕色牛仔布包款，模特兒出身的他，在機場隨意一站都是大片，戴著帽子、眼鏡與口罩的王嘉爾雖然臉遮掉大半，但棋盤格外套很吸睛，行李箱上放著Speedy P9 40柔軟粒面小牛皮包，同為GOT7團員的BamBam則選擇短袖T恤與喇叭牛仔褲，坐在行李箱上拍照一派隨興。

▲施柏宇全身LV丹寧服裝，搭配Speedy 30棕色牛仔布包。



▲王嘉爾穿LV棋盤格夾克準備搭機。



▲BamBam坐在LV Horizon Aluminum鋁製行李箱上。

BTS成員j-hope的搭機裝很自在也非常醒目，他穿著紅色夾克、牛仔短褲，腳上是短襪與拖鞋，並以裝飾著青蛙吊飾的拉菲草材質Shopper Tote裝隨身物品，旅行就是要舒舒服服。BTS另一名成員Jimin則是Dior品牌大使，與j-hope風格完全不同，他穿著Dior天藍色針織上衣搭配黑色皮褲、切爾西靴，Archie包上掛著日葵與樹葉造型吊飾，展現優雅不羈的魅力。

▲j-hope為LV 2027春夏男裝秀飛往巴黎，穿著短襪與拖鞋相當輕便。



▲LV Shopper Tote拉菲草包裝飾著青蛙吊飾，172,000元。



▲Jimin赴巴黎準備欣賞Dior秀。



▲Dior Archie包，140,000元。



▲Dior向日葵吊飾30,000元、樹葉吊飾16,000元。

由創意總監Jonathan Anderson執掌的Dior 2027夏季時裝秀，將於台灣時間6月24日下午3點登場，人氣男團Cortis有3名成員將參與大秀，金主訓以駝色針織衫搭配灰色長褲，展現自然舒適的態度，嚴成玹穿黑色拉鏈外套、淺色丹寧褲，以及Dior Roadie鞋，隨興之餘也有點酷味，安乾鎬則是全黑外套搭配深藍長褲與墨鏡，深色調的裝扮很有型。

▲Cortis金主訓穿Dior駝色針織衫與灰色長褲。



▲Cortis嚴成玹以Dior黑色拉鏈外套搭配Dior Roadie鞋。



▲Cortis安乾鎬全深色的Dior造型，很有個性。

先前包括張震、林俊傑、韓星金宇彬出席Ralph Lauren在米蘭舉辦的2027春季Purple Label與Polo Ralph Lauren男裝系列發表，許光漢在米蘭欣賞PRADA的2027春夏男裝秀，大票男明星的參與，讓時裝周更加耀眼。

▲林俊傑（左）、張震出席Ralph Lauren在米蘭男裝周舉辦的大秀。



▲許光漢現身米蘭PRADA男裝秀，帥度破表。