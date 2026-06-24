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夏天最怕油膩崩壞！控油洗髮、抗痘精華、涼感濕巾一次收

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記者曾怡嘉／台北報導

台灣夏季高溫又潮濕，出門沒多久就汗流浹背，頭皮出油、髮型塌陷、肌膚冒痘等問題也跟著找上門。面對悶熱帶來的不適感，不少品牌紛紛推出控油、修護與涼感新品，從洗髮、保養到身體清潔，一次滿足夏日清爽需求。

#阿葵亞控油洗髮精　從頭皮開始告別油膩

▲▼夏季保養。（圖／品牌提供）

▲阿葵亞淨水賦活洗髮精（控油型），600ml，259元。

想維持蓬鬆髮根，頭皮清潔是關鍵，阿葵亞推出淨水賦活洗髮精（控油型），主打針對台灣潮濕悶熱氣候設計，透過淨味平衡技術與檜木精萃潔淨頭皮異味。成分添加瞬吸油脂配方與薄荷精萃，洗後帶來沁涼感受，同時結合含氨基酸的髮芯賦活成分，兼顧控油與保濕需求。

#思波綺雙薄荷配方　洗後瞬間涼感升級

▲▼夏季保養。（圖／品牌提供）

▲思波綺瞬亮涼感洗髮乳，450ml，300元。

針對容易出油的頭皮，思波綺推出瞬亮涼感洗髮乳，以薄荷醇及胡椒薄荷萃取打造雙薄荷配方，主打洗後清爽降溫體驗。除了涼感效果之外，也同步添加日本長崎五島列島初榨山茶花精油，協助滋養髮絲，讓控油與柔順兼顧。

#專科抗痘修護精華　瞄準夏季粉刺危機

▲▼夏季保養。（圖／品牌提供）

▲專科 淨荳煥膚修護精華，30ml，680元。

高溫容易刺激皮脂分泌增加，進而造成粉刺與痘痘問題，專科推出淨荳煥膚修護精華，主打溫和煥膚與修護保養，添加積雪草萃取、水楊酸、傳明酸及雙重玻尿酸等成分，可協助改善粉刺與顆粒感，同時強化肌膚屏障。

#SEA BREEZE涼感濕巾　外出隨時快速降溫

▲▼夏季保養。（圖／品牌提供）

▲SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾，30枚入，149元。

通勤、運動或戶外活動後，最怕汗水與黏膩感揮之不去，SEA BREEZE推出臉部與身體兩用涼感濕巾，添加薄荷醇成分，主打擦拭後帶來清爽降溫感受，一共推出沁涼柑橘版與沁涼薄荷版，並採用20×25公分大尺寸設計，結合百合花與薰衣草草本精華，讓清潔同時兼具舒適香氣。

關鍵字：

標籤:**夏日清爽, 控油洗髮, 涼感保養, 抗痘精華, 夏季用品

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