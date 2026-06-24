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明明剛洗完卻有汗臭味？洗衣常見5大NG習慣一次看

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▲▼洗衣壞習慣。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲洗衣精加太多其實也不好。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

明明衣服才剛洗完，穿上沒多久卻飄出悶臭味，甚至曬乾後仍殘留異味，讓不少人相當困擾。其實衣服洗不乾淨不一定是洗衣精出了問題，從洗衣習慣、晾曬方式到洗衣機清潔，都可能影響衣物是否真正洗淨，提點大家若忽略以下原因，再怎麼勤洗衣服也可能越洗越臭。

#髒衣服堆太久才洗

夏季流汗量大，衣物上的汗水、皮脂與髒污若長時間停留，容易滋生細菌與黴菌。許多人習慣累積數天衣物再一起清洗，但悶在洗衣籃中的髒衣服，可能已經開始產生異味。尤其運動服、貼身衣物與毛巾類，更建議盡快清洗。

#洗完衣服沒馬上晾　很多人都忽略

不少人習慣睡前開洗衣機，隔天早上才曬衣服，但衣物長時間留在潮濕洗衣槽內，容易讓細菌快速繁殖。即使衣服已經洗乾淨，若悶在洗衣機內數小時，仍可能產生類似酸臭味或霉味。建議洗程結束後盡快取出晾曬，最好不要超過1小時。

#洗衣機本身就藏污納垢

如果洗衣槽長期沒有清潔，看似乾淨的衣服其實可能是在髒污環境中完成清洗。洗衣槽內側容易累積洗劑殘留、棉絮、皮脂與黴菌，這些看不到的污垢也可能成為異味來源，建議定期使用洗衣槽清潔劑來保養洗衣機。


#洗衣精加太多

許多人認為洗衣精放越多洗得越乾淨，但實際上過量洗劑反而容易殘留在纖維中。殘留的界面活性劑可能吸附更多髒污，也容易產生悶臭味，特別是在排汗衣或機能布料上更常見。


#衣服沒完全曬乾就收起來

衣物若含有殘留濕氣，即使摸起來接近乾燥，收納後仍可能滋生細菌與黴菌，梅雨季或夏季午後雷陣雨頻繁時，特別容易出現這類情況。

關鍵字：

洗衣技巧, 衣物異味, 洗衣機清潔, 夏季衣物, 衣服晾曬

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