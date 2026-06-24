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千黛亞的蜘蛛裝是36年古董 　已故大師Giorgio Armani之作耀眼

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▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲湯姆霍蘭德（左）與老婆千黛亞出席《蜘蛛人：重生日》羅馬首映會，千黛亞穿Giorgio Armani 1990春夏系列蜘蛛網禮服搭配Tiffany珠寶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星千黛亞（Zendaya）與老公湯姆霍蘭德（Tom Holland）近期踏上宣傳之旅，為兩人主演的新片《蜘蛛人：重生日》造勢，新婚小倆口參加羅馬首映會再度成為焦點，因為千黛亞的服裝完美呼應電影主題，是一套華麗又優雅的蜘蛛裝，是已有36年歷史的古董衣。

被封為「時尚資優生」的千黛亞，幕後功臣正是知名造型師Law Roach，Law Roach在IG表示到義大利只穿義大利品牌，因此為千黛亞準備已故時尚大師Giorgio Armani於1990春夏系列推出的蜘蛛網禮服，綴滿水鑽的蜘蛛網覆在薄紗上閃閃發亮。

▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞在羅馬宣傳新片穿Versace 1997年秋冬系列兩截式亮片裝相當俏麗。（圖／CFP）

千黛亞羅馬行的另一套紅藍色兩截式迷你裙裝也是古董衣，為Versace 1997秋冬系列的作品，綴滿亮片的設計同樣存在感強烈；除了服裝吸睛，配件也是穿搭重點，她於柏林宣傳時穿LV（Louis Vuitton，路易威登）兩截式露肚皮革裝，搭配珠寶設計師品牌Lydia Courteille鑲嵌藍寶石、海水藍寶與坦桑石的蜘蛛網造型耳環，以搶眼珠寶打片成功。

▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞穿LV兩截式皮革裝搭配珠寶設計師品牌Lydia Courteille蜘蛛網造型耳環現身柏林宣傳。（圖／CFP）

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關鍵字：

千黛亞, 湯姆霍蘭德, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Versace, Giorgio Armani

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