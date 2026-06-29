以光驅動時間 　CITIZEN寫下紳士新刻度

▲CITIZEN 光動能GPS衛星對時錶CC4107-80H腕錶以八角形錶圈設計展現強悍氣勢， 84,800元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接CITIZEN Eco-Drive光動能技術問世50週年，品牌以兩款全新男錶揭開璀璨新篇章：ATTESA光動能GPS衛星對時錶CC4107-80H，以極致科技精準回應全球移動的生活節奏；而光動能全球電波對時錶AT8269-81L，則以洗鍊的都會商務造型切入日常配戴。自1976年推出全球首款以光作為動力的腕錶以來，CITIZEN不斷顛覆世人對時間動力的想像，今年適逢50週年里程碑，品牌傳遞核心信仰—只要有光，時間便能持續向前。





▲CITIZEN男錶代言人韋禮安配戴新款光動能GPS衛星對時錶CC4107-80H，84,800元。

CITIZEN深具氣勢的新款ATTESA光動能GPS衛星對時錶CC4107-80H，採用獨特的八角形結晶鈦錶圈，搭配DLC鈦金屬錶殼與錶帶，透過熱處理工藝創造出結晶鈦紋路，與同樣飾有晶體紋理的錶盤相互呼應，讓深色調擺脫單調，呈現出如同礦石般深邃且富含層次的金屬光澤。內部則搭載頂級光動能F950機芯，擁有最快僅需3秒(註1)即可完成的 GPS 衛星極速對時，並具備39個時區與兩地時間等強大功能，對於頻繁跨城市移動的現代男性而言，不只是精準的時計，更是一枚將光、速度與秩序完美濃縮的都會裝備。





▲CITIZEN光動能全球電波對時錶AT8269-81L粉紅金錶圈搭配深藍色錶盤，與不同風格穿搭完美相襯， 26,800元。

同步登場的新作AT8269-81L腕錶則展現出CITIZEN對於「日常高級感」的精準掌握。腕錶以粉紅金色電鍍錶殼搭配深藍色錶盤，結合粉紅金小錶圈、玫瑰金指針與刻度，讓暖色調與深藍色形成優雅對比。功能上配備全球五局電波接收自動校時、26 個城市時間、萬年曆與電量顯示等兼具實用性的高規格配置，為商務穿搭注入一抹暖色光影。CITIZEN男錶代言人韋禮安以一襲針織衫搭配夾克的Smart Casual 造型紳士演繹兩款光動能新作，盡顯他內斂沉穩的氣質，他在音樂創作上對細節累積的雕琢，如同品牌對於完美的極致追求，讓「光」技術與紳士品味深度融合，使其不再只是冷冰冰的能源技術，更同時代表著創作、風格與當代紳士前行的美學象徵。





▲韋禮安戴上CITIZEN光動能全球電波對時錶AT8269-81L，展現沉穩內斂氣質， 26,800元。

若說光動能代表CITIZEN對未來技術的掌握，Series 8則展現品牌對機械美學的深層雕琢。回應市場對於配戴舒適度與精緻比例的追求，全新Series 8腕錶39.3mm錶徑向復古風格致敬；品牌同時善用機芯特性，將錶殼厚度優化至 10.4mm，搭配一體式錶帶設計，賦予腕錶洗鍊俐落的線條。在錶殼構造上，設計靈感汲取自日本傳統的「入榫工藝」，建構出纖薄但立體且富含幾何層次的堆疊結構，透過大膽俐落的切角設計與品牌精細的打磨裝飾技術，將日系工藝美學轉化為極具現代感的視覺張力。





▲CITIZEN Series 8全新之作鍛造碳限定款NB6086 -54E， 51,800元。

Series 8共推出兩款新作，第一款鍛造碳限定款腕錶NB6086-54E，以深灰色電鍍為主色調，並於細節處點綴奢華金色，最大亮點在於錶盤採用廣泛應用於航空器與高性能跑車領域的鍛造碳纖維材質，每一款錶盤皆呈現獨一無二的紋路；另一新作NB6085-57W腕錶，則將設計焦點轉向日本傳統花柄「Ichimatsu 市松紋」，錶盤中央部分巧妙將象徵繁榮的傳統格紋與東京夜景的城市剪影相結合，營造出鮮明且具現代都會感的視覺效果，其錶殼與錶帶採用兩種不同層次的金色電鍍細膩鋪陳，旨在刻畫東京夜晚的光影與時間推移。兩款新錶均搭載 CITIZEN 集團自製的機械機芯 Cal.9051，符合日本 JIS 2 型標準之高抗磁功能，並維持每日平均-10至+20秒(註2)的高精準度。





▲CITIZEN Series 8腕錶NB6085-57W細膩刻畫東京夜晚的光影與時間變化， 46,800元。

註1截至 2023年9月，以光動能GPS 衛星對時腕錶為基準（CITIZEN WATCH CO., LTD. 的研究數據）

註2機芯在靜止狀態下測量的精準度。機械錶的精準度會因應使用情況（包括配戴時間的長短、腕錶的位置、腕部運作和發條上鍊情況）而異。

