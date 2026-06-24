CITIZEN光動能技術問世50周年　礦石光澤GPS錶霸氣登場

▲CITIZEN 光動能GPS衛星對時錶CC4107-80H腕錶以八角形錶圈呈現礦石般的光澤， 84,800元（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今年歡慶Eco-Drive光動能技術問世50周年，紀念光榮時刻的首發錶款為ATTESA系列光動能GPS衛星對時錶CC4107-80H，以及光動能全球電波對時錶AT8269-81L，展現品牌半世紀以來在光動能領域的技術演進與創新製錶工藝。前者以鈦金屬材質打造，並運用品牌獨家熱處理工藝，於八角形錶圈及錶帶上創造出結晶鈦紋路，呈現如礦石般的光澤，內載光動能F950機芯，具備GPS衛星對時功能，最快僅需3秒即可完成精準校時，且在省電模式下充滿電後可連續運作長達5年，並內建39 個時區顯示與兩地時間功能，內外設計都霸氣。





▲CITIZEN光動能全球電波對時錶AT8269-81L， 26,800元。

除旗艦級GPS錶款外，CITIZEN同步推出針對日常商務與休閒穿搭設計的光動能全球電波對時錶AT8269-81L，採用粉紅金電鍍錶殼搭配深藍色錶盤，面盤細節處包含小錶圈、指針及刻度，均以玫瑰金與粉紅金色調妝點，透過暖色調金屬與深邃藍色的撞色對比，展現沉穩且不失潮流感的紳士品味。在實用機能上，該腕錶配備全球電波對時技術，確保時間分秒不差。





▲TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph腕錶藍面款，99,300元。（圖／TAG Heuer提供）



TAG Heuer近期也發表全新太陽能錶Aquaracer Professional 100與200 Solargraph系列腕錶，分別搭載TH51-00與TH50-00 Solargraph太陽能機芯，僅需14小時光照即可完成充電，充滿電後可提供長達8個月的自主運行，對於生活忙碌的現代人而言十分方便，前者錶徑28毫米，共有黑色與藍色鑲鑽款、搭配白色珍珠母貝面盤的極光白鑲鑽款，以及結合珍珠母貝面盤與溫潤金色細節的金燦鑲鑽款等4種樣式；TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 40毫米腕錶，則有藍面與綠面精鋼款、2級鈦金屬打造的鈦黑款，以及鈦灰玫瑰金款，豐富款式滿足時尚男女。

