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Yeji美腿超吸睛！演繹Roger Vivier早秋復古風　方扣包、玫瑰高跟鞋太燒

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記者鮑璿安／綜合報導

韓團ITZY隊長Yeji（禮志）身兼鞋履品牌Roger Vivier全球代言人，再度演繹2026早秋系列形象廣告，在巴黎Maison Vivier沙龍中完成如夢似幻的拍攝。由創意總監Gherardo Felloni親自構思，打造介於現實與夢境之間的法式優雅世界，Yeji則以率性又俏皮的姿態穿梭其中，也讓同款單品充滿話題性。

▲▼ rv 。（圖／品牌提供）

▲▼ rv 。（圖／品牌提供）

▲韓團ITZY隊長Yeji（禮志）身兼鞋履品牌Roger Vivier全球代言人，演繹2026早秋系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

形象照中，Yeji換上多套充滿復古學院氣息的造型，她身穿蕾絲襯衫搭配短褲，與雪白兔子共度悠閒午後時光，手邊的Pilgrim黑色Hobo包以閃耀水晶方扣成為視覺焦點；另一套薑黃色針織洋裝則搭配酒紅絲襪與New Ranger樂福鞋，鞋面鑲嵌Efflorescence花鑽飾扣，在優雅中注入一絲叛逆個性。

▲▼ rv 。（圖／品牌提供）

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本季鞋履與包款同樣亮點十足，主打舒適低方跟設計的 New Ranger 樂福鞋，大膽將品牌的裝飾美學揉入美式學院風，鞋面飾以精巧細緻的 Efflorescence 花鑽飾扣，在不經意的帥氣中點綴閃耀細節。經典Belle Vivier後繫帶鞋換上柔軟絨面皮革，以米白與玫瑰粉拼接呈現柔和秋日氣息，搭配同系列Hobo手袋散發不費力的法式風情。喜愛浪漫風格的人則不能錯過Flower Strass牛奶糖色瑪莉珍鞋，鑲嵌水晶花鑽扣飾，甜美中保有精緻質感；而I Love Vivier Rose高跟鞋則以立體紅色玫瑰裝飾鞋尖，為簡潔輪廓注入戲劇張力。

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▲I Love Vivier Rose高跟鞋點綴立體紅色玫瑰裝飾鞋尖，NT$48,900 。（圖／品牌提供）

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▲Pilgrim 黑色HOBO NT81,600 。（圖／品牌提供）

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▲台灣限定Viv'Low NT40,900 。（圖／品牌提供）

而ITZY成員申有娜（Yuna）同樣是時尚圈寵兒，日前現身仁川國際機場準備飛往香港，出席FENDI 2026-27秋冬系列預覽活動，一身率性又俐落的丹寧造型搭配FF老花圖騰包款立刻成為焦點，她也對著鏡頭放送燦爛笑容比心，簡直甜翻啦！Yuna選穿深色牛仔襯衫搭配同色系牛仔褲，以成套丹寧穿搭展現簡潔有力的時尚態度。不同於傳統牛仔造型的隨性風格，這套設計透過立體車縫線、寬版口袋與微洗舊刷色處理，營造出兼具工裝感與高級感的視覺層次。襯衫微微敞開穿法露出白色內搭，讓整體造型多了幾分輕盈感，也中和全身牛仔可能帶來的厚重印象。

▲申有娜 。（圖／品牌提供）

▲申有娜 。（圖／品牌提供）

▲申有娜 。（圖／品牌提供）

▲Yuna選穿深色牛仔襯衫搭配同色系牛仔褲，以成套丹寧穿搭展現簡潔有力的時尚態度。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ITZY, 禮志, 時尚代言, 早秋系列, 法式優雅

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