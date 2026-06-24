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巴黎男裝周／Cortis趙雨凡、馬丁雙帥看秀！Saint Laurent把克制變最高級性感

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記者鮑璿安／綜合報導

廣大的COER們終於等到了！男團Cortis成員趙雨凡（James）與隊長馬丁（Martin）出席巴黎男裝周Saint Laurent 2027夏季男裝大秀，雙帥分別以一黑一深藍的極簡造型呼應本季的核心精神，由創意總監Anthony Vaccarello操刀的2027 夏季男士系列中，探討慾望與留白之間的張力，整場40套造型捨棄繁複裝飾，以精準剪裁與洗鍊比例再次定義了經典。

趙雨凡以黑色針織毛衣疊搭條紋襯衫，搭配俐落西褲，透過袖口與領口若隱若現的條紋細節增添層次；馬丁則選穿深色雙排扣長版大衣，內搭低領設計並戴上黑色墨鏡，修長輪廓散發冷冽氣場，讓聖羅蘭男士有了更加具體真實的面貌。

▲▼ Saint Laurent 2027夏季男裝大秀。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 2027夏季男裝大秀。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 2027夏季男裝大秀。（圖／品牌提供）

Anthony Vaccarello本季向法國作家瑪格麗特杜拉斯、極簡風格傳奇周天娜，以及《天才雷普利》主角雷普利先生致敬，三者不同領域藝術家，卻共同擁有的內斂氣質與神秘魅力，藉此探討留白、克制的慾望張力。選址於巴黎證券交易所（Bourse de Commerce）的秀場空間同樣呼應系列概念，模特兒穿梭於日本藝術家中谷芙二子打造的霧氣裝置《Cloud #07156》之間，時而清晰、時而隱沒於霧境之中，一切都猶如一場夢境一般，看似平靜卻暗潮洶湧。

▲▼ Saint Laurent 2027夏季男裝大秀。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 2027夏季男裝大秀。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 2027夏季男裝大秀。（圖／品牌提供）

「無人對你施以誘惑。誘人的實質，恰是無需如此」為本季定下基調，眾所周知Saint Laurent的經典西裝有著致命吸引力，本次重新塑造的西裝輪廓，三粒扣西裝外套提高衣身比例，搭配窄版平襟或柔和褶襉長褲，勾勒修長身形；多套造型以深V開襟設計直接取代襯衫，藉由銳利肩線與流暢剪裁展現含蓄性感。其中琥珀色透視的高光澤鞋履，讓腳趾在夏季成為目光所向，也賺足了秀上話題。超大廓形黑色西裝外套搭配短褲與高領圍飾登場，在霧氣環繞的伸展台上營造神秘氛圍；經典馬甲則透過裸露肩臂與高腰褶襉長褲重新演繹，展現介於正式與鬆弛之間的現代風格。

Anthony Vaccarello也在訪問中提到，「我一直在思考，Yves Saint Laurent是最早將日常服裝提升至時裝層次的設計師之一。當年運動服還不是街頭風格主流，因此我很好奇，如果是他，今天會如何詮釋運動服飾。」因此，時裝與運動元素相輔相成，青檸色科技塔夫綢外套被賦予空氣感的廓形，排扣與抽繩更是機能單品中缺一不可的元素，注入明快的色彩，與灰、棕、黑及米白主調形成鮮明對比。

看更多2027春夏男裝周重點

2027春夏米蘭男裝周的重頭戲之一Prada大秀在日前揭開序幕，正當世界處於繁瑣的狀態下，由 Miuccia Prada 與 Raf Simons 共同打造的2027春夏男裝系列選擇回頭凝視那些最熟悉的事物，以「Clarity（清晰）」為主題，探討服裝最本質的價值，一切日常單品在出場的瞬間，就渲染出強烈的Prada氛圍，細節都值得一一關注。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲由 Miuccia Prada 與 Raf Simons 共同打造的2027春夏男裝系列選擇回頭凝視那些最熟悉的事物 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

SaintLaurent, 巴黎時裝周, 男裝極簡, 趙雨凡, 馬丁

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