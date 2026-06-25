「疑心病最重」星座Top 3！冠軍超缺安全感　很難輕易相信別人





▲「疑心病最重」星座Top 3 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

在人際關係與感情世界裡，有些人能夠快速建立信任，但也有些人天生防備心較重，總習慣先觀察、再靠近。星座專家分析，以下三個星座特別容易因為缺乏安全感而產生懷疑心理，不是不願意相信別人，而是需要更多時間確認對方是否值得託付真心。

第三名：處女座

處女座向來以細心聞名，對於周遭細節有著驚人的觀察力。正因為太容易發現問題，他們經常會提前設想各種可能性，即使表面冷靜，內心卻早已分析過無數遍。一旦察覺對方言行出現矛盾，處女座就會開始默默蒐集線索，因此常被認為有些多疑。

第二名：天蠍座

天蠍座對感情相當認真，也極度重視忠誠。他們不會輕易交出信任，一旦認定對方便希望獲得同等回應。然而天蠍座敏銳的直覺往往讓他們對異常變化特別有感，當感受到不安時，就容易啟動「偵探模式」，試圖找出真相，對他們而言，懷疑其實是保護自己的方式。

第一名：巨蟹座

看似溫柔體貼的巨蟹座，其實是十二星座中相當缺乏安全感的代表，他們非常在意情感連結，也害怕受到傷害，因此常會過度解讀對方的態度與語氣。一個訊息晚回、一句話變少，都可能讓巨蟹座陷入猜測。雖然疑心來自重視與在乎，但若過度放大不安感，也容易讓自己陷入情緒內耗。