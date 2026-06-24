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新光三越台南中山店10月熄燈　「改造藍圖曝光」網：確定要這麼醜？

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▲▼新光三越台南中山店驚傳將熄燈。（圖／翻攝新光三越台南中山店粉絲團）

▲新光三越台南中山店傳在 10 月正式熄燈。（圖／翻攝新光三越台南中山店粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

在地經營 30 年的新光三越台南中山店，從年初就傳櫃位調整，為熄燈做準備，近期傳出對外熄燈日為今年 10 月，台南在地粉專《台南式》更直接曝光「轉型改造藍圖」，在新光三越撤出後，8樓以下將是全新商場，9 樓至 13 樓則規劃為連鎖飯店，還有網友在改造藍圖下直接留言：「確定要這麼醜？」該藍圖其不動產持有者樂富一號尚未證實，新光三越則表示在本周正式對外說明。

年初就陸續傳出新光三越台南中山店出現空櫃、品牌未更新的情況，從 2 月起網路就出現用商品「撐空間」的影片，許多樓層都出現空檔的蕭瑟感，整個購物氛圍相當低迷，引發許多網友表示：「真的是時代的眼淚，小時候去逛很熱鬧。」

▲▼新光三越台南中山店驚傳將熄燈。（圖／翻攝新光三越台南中山店粉絲團）

台南中山店所在的新光三越大樓，其不動產擁有者富樂一號在 2023 年用 43.75 億得標，土地面積約 1300 多坪，建物面積達到 17000 坪，且位處台南市中心地段，步行五分鐘就可到台南火車站，然而因其他商圈崛起，加上建物老舊、翻新程度有限，漸漸流失客群，新光三越從今年初經營模式轉為低調，加上小北門店開幕，讓在地民眾研判是對中山店的「收攤準備」。

網路傳出改造藍圖，並表示其資訊是由地主富樂一號傳出，表示新光三越應不會續約，因富樂一號不動產投資信託基金旗下擁有桃園台茂購物中心，故傳言接下來商場經營將由台茂購物中心接手，台茂對此尚無回應。

根據網路傳言 10 月中山店正式收攤，新光三越對此表示，將於本周正式對外回應。而富樂一號也將於 6／26 對外公布最新訊息。

關鍵字：

新光三越、台南中山店、熄燈消息、商場改造、富樂一號, 台茂, 收攤, 熄燈

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