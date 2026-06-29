包開箱／Valextra夏日輕盈新款！拉菲草Bucket、Iside變帆布後背包登場

記者鮑璿安／專題報導

隨著夏季氣息蔓延開來，包款也迎來天然材質的熱潮。從拉菲草、帆布到編織工藝設計，兼具輕盈感與度假氛圍的包款成為本季焦點，其中義大利精品皮具品牌 Valextra 便以 Raffia Bucket 拉菲草特殊款手提肩背包，以及全新 Canvas 系列，演繹兼具工藝感與實用性的夏日穿搭提案！

相較於過往常見的草編托特包，Valextra 全新 Raffia Bucket 將品牌標誌性的建築美學融入天然材質之中。包款採用全新拉菲草工藝打造，透過手工 「Punto Pelliccia」 編織技法，形塑出如波浪般起伏的立體紋理，細膩的雙色層次隨著光線折射展現豐富表情，觸感也比起常規皮革款式更加療癒。





▲Valextra 全新 Raffia Bucket 將品牌標誌性的建築美學融入天然材質之中。（圖／品牌提供）



設計上則搭配巧克力棕色 Millepunte 小牛皮提把與皮革底座，在柔軟拉菲草與俐落皮革之間取得平衡，不僅維持包身結構感，也讓整體更具都會時髦氣息。品牌經典的黑色手工 Costa 油邊工藝同樣沒有缺席，加上獨一無二的生產日期與工匠數字編碼，細節處處展現米蘭手工藝精神。

除了拉菲草包款，Valextra 今夏同步推出全新 Canvas 系列，適合通勤族使用，以天然純棉帆布結合品牌經典皮革元素，打造更符合日常生活需求的輕盈選擇。帆布材質由義大利百年紡織廠 Limonta 開發，以雙色紗線交織出低調層次感，在中性色調中呈現歷久彌新的優雅氣質。





▲Valextra全新Iside Backpack Canvas推出兩種尺寸，中款NT$125,000以及迷你款NT$92,000。（圖／品牌提供）







▲Mochi Canvas，NT$51,400。（圖／品牌提供）

其中人氣包款 Mochi Canvas 延續柔和圓潤的輪廓線條，搭配可調式肩背帶設計，可自由切換肩背、手提或斜背方式，展現輕鬆自在的夏日氛圍；而 Iside Backpack Canvas 搭配兩種尺寸，則將品牌標誌性的建築輪廓轉化為後背包形式，變得更加休閒可愛，以天然帆布結合皮革翻蓋與隱藏式磁吸開闔設計，在輕盈感與結構感之間取得平衡，成為都會旅行與日常通勤的理想選擇。





▲Valextra 今夏同步推出全新 Canvas 系列，以天然純棉帆布結合品牌經典皮革元素。（圖／品牌提供）

同場加映話題包款

BOTTEGA VENETA和紐約的篇章仍在續寫，Madison系列的名字源自紐約麥迪遜大道（Madison Avenue），這裡不僅是品牌於1972年開設全球首間專門店的所在地，也象徵與紐約都會生活長久以來的深厚連結。Madison包身採用輕盈柔軟的Nappa Plume皮革打造，搭配經典9x12毫米比例編織紋理，恰到好處的紋理，讓觸感也格外親近，在柔和輪廓中展現細膩工藝；正面的金色Knot繩結鎖扣則成為視覺焦點，猶如珠寶般點亮整體設計。值得一提的是，全新滑動式金屬鍊帶加入皮革肩墊設計，不僅提升配戴舒適度，也讓包款能在肩背與手提之間自由轉換，呼應現代女性從白天到夜晚的生活節奏。內裡則選用柔軟的Nappa Plongé皮革，延續輕盈流暢的觸感，體現BOTTEGA VENETA一貫對細節的講究。





▲而最能體現Madison魅力的，莫過於品牌大使Julianne Moore的最新示範 。（圖／品牌提供）







▲MADISON 編織皮革肩背包深咖啡、奶茶棕NT$152,700 。（圖／品牌提供）

