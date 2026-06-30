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運動穆勒鞋強勢洗版　ROSÉ同款慵懶高級感超圈粉、復古跑鞋也加入

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ROSÉ同款鞋找到了、時髦有型超圈粉！運動穆勒鞋強勢洗版，這兩雙預測爆賣缺貨

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

延續薄底鞋熱潮與近期盛行不費力的時髦態度，夏天必收的「運動穆勒鞋」來了。少了鞋後跟的束縛，保留運動鞋的支撐與輪廓，穿脫速度比滑手機還快，時髦度卻絲毫不打折，是懶人與時髦控的救星！

ROSÉ示範PUMA SPEEDCATMULE穆勒鞋，打造最強慵懶高級感

這次PUMA直接把經典Speedcat玩出新花樣，由品牌全球大使ROSÉ演繹的SPEEDCAT MULE，完美示範「不費力卻很時髦」。搭配近期流行的蕾絲元素，換上系列外套和褲裙造型，為穿搭更添一抹迷人的慵懶魅力。

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▲（圖／品牌提供）

鞋款延續經典Speedcat的流線輪廓，最關鍵的改動，就是大膽削去後跟，將原本帶有賽車基因的運動鞋，轉化成更輕盈的穆勒鞋型。高級皮革鞋面搭配細緻褶皺，讓鞋身線條多了柔和層次，也少了傳統球鞋的厚重感。無鞋帶設計加上前掌彈性鬆緊帶，穿脫方便到幾乎可以一秒入腳，非常適合忙碌又怕麻煩的都市人。

ROSÉ同款鞋找到了、時髦有型超圈粉！運動穆勒鞋強勢洗版，這兩雙預測爆賣缺貨

▲（圖／品牌提供）

配色也很有看頭，從萬年不敗的全黑、復古濃郁的義式濃縮咖，到溫柔杏仁焦糖與高級感滿滿的酒紅咖啡，每一雙都走低飽和路線，低調卻很耐看。

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▲PUMA Speedcat Mule穆勒鞋／2,780元。（圖／品牌提供）

ASICS SPORTSTYLE GEL-1130 Mule，復古跑鞋變身潮流新寵

如果偏愛機能感更強的運動風，那ASICS這雙很值得關注。把經典復古跑鞋GEL-1130重新拆解，將熟悉的跑鞋鞋面與穆勒輪廓結合，打造出全新GEL-1130 Mule，直接把Y2K運動風推上新高度。保留了標誌性的鞋面結構與層次線條，讓人一眼就能看出濃濃復古跑鞋DNA。但後跟採用挖空設計後，整體穿著感變得更輕盈，也大幅提升透氣性。

ROSÉ同款鞋找到了、時髦有型超圈粉！運動穆勒鞋強勢洗版，這兩雙預測爆賣缺貨

▲（圖／品牌提供）

配色方面則提供經典黑、質感灰與大地棕三種選擇。黑銀撞色帶出未來感與復古感並存的潮流氛圍；質感灰則是簡約派最愛，怎麼搭都不容易出錯；大地棕則多了一點戶外機能感，特別適合喜歡層次穿搭的人。

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▲ASICS GEL-1130 Mule穆勒鞋／3,280 元。（圖／品牌提供）

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周刊王, 穆勒鞋

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