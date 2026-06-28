金裕貞加入CHARLES＆ KEITH！美背逆天長腿辣度破表　同款瞬間爆搜

▲（圖／金裕貞IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

韓劇女神金裕貞最近真的忙到發光。在《雲畫的月光》與朴寶劍組成高顏值CP爆紅，到近年憑《與惡魔有約》、《親愛的X》展現更成熟細膩的演技，她不只穩坐韓劇女神寶座，時尚表現力也持續升級。這回正式加入CHARLES& KEITH品牌擔任品牌代言人，消息一曝光立刻掀起熱議，根本是氣質與時髦感的滿分組合！

這次公開的形象照，金裕貞一改過往甜美印象，以俐落又帶點酷感的造型強勢登場，直接讓人看到她更有態度的一面。尤其那套全黑造型堪稱視覺暴擊—纖細肩頸線條、白皙美背加上逆天長腿全數解鎖，明明穿得極簡，卻硬是穿出高級感與氣場。

▲（圖／品牌提供）

造型亮點之一，是她手提的Delfina手提包。圓弧包身線條俐落又帶點柔和感，輪廓乾淨卻不單調；銀色鍊條與金色金屬釦飾的細節碰撞，則替整體增添層次與精緻感。腳上的Laine夾腳厚底短靴同樣話題十足，夾腳設計本身就自帶前衛時髦感，再搭配厚底輪廓後，不只視覺上悄悄拉長腿部比例，還讓整體造型更有份量感。

▲（圖／品牌提供）

而社群曝光的拍攝花絮更是另一波暴擊。金裕貞換上牛仔平口迷你洋裝，大方秀出漂亮肩背線條與修長腿部比例，搭配同款Laine厚底短靴，甜酷感瞬間拉滿。丹寧材質的率性與短靴的個性感相互碰撞，完美詮釋現在最流行的Y2K辣妹氛圍。

▲（圖／金裕貞IG）



從螢幕上的實力派演員，到鏡頭前的時尚焦點，金裕貞的魅力從來不只停留在甜美，可甜可酷、可優雅也能率性，正是她最難被取代的時尚辨識度。

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