 56歲莫文蔚生日照美到衝熱搜！「3千萬長腿」細到像P圖 網狂問瘦腿秘訣

▲莫文蔚剛過完56歲生日。（圖／取自莫文蔚IG，下同）

圖文／CTWANT

這個月初莫文蔚剛過完56歲生日，在社群曬出的慶生照瞬間讓全網驚呆，那張充滿少女感的凍齡狀態，讓大家瘋狂敲碗「到底是怎麼保養的」！不過，除了讓人羨慕的緊緻臉蛋，那雙幾十年沒變過的零贅肉逆天大長腿，才是真正讓人跪著看完的視覺焦點，完美比例連20歲的年輕妹子都直接被比下去。

其實每回莫文蔚在音樂節或演唱會上都會大秀招牌美腿，總在網路上掀起一波熱烈的討論熱潮！這雙被大家開玩笑說想投保三千萬的「票房密碼」，在舞台上不論是遇到暴雨還是踩著高跟鞋連續唱跳一小時，腿部線條依然超完美，這種降維打擊的狀態根本不是天生開掛，全靠她數十年如一日的超強自律。

說到她的瘦腿祕訣，最厲害的就是「倒立美腿法」，這招能利用地心引力幫助排走下半身多餘的水分、改善水腫，還能拉伸並加強腿部肌肉！另外，她每天堅持游泳半小時，利用小腿蹬水的動作來鍛鍊肌肉，加上睡前雷打不動的拉筋舒展，就是讓雙腿線條又細又直、維持超緊實線條的兩大關鍵。

除了運動，她還會吃高纖蘋果增加飽腹感，並搭配蘿蔔甘蔗美顏湯排毒。看著她在舞台上自信說出「美不該被年齡定義」，小編默默放下了手搖飲，今天回家就決定先從瑜伽墊和睡前拉筋開始跟上吧！

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