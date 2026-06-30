最適合夏天的本命香！歐舒丹馬鞭草、CK身體髮香噴霧偽體香穿上身

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

夏天選香不必拘泥於單一風格，重點在於氣味帶來的身心節奏，追求極致降溫與提神的人，無條件選擇帶有草本青翠感的清爽柑橘調，讓日常通勤也能擁有置身度假池畔的沁涼；若是想在盛夏流汗時依舊保持精緻好感度，純素肌膚香與甜點系木質調則是絕佳解法，不僅能溫柔包覆體味，更能堆疊出不費力的鬆弛美感。

歐舒丹經典馬鞭草：午後的南法池畔空調

只要提到夏天的本命香，老班底歐舒丹絕對不可能缺席！2026年全新升級的經典馬鞭草淡香水換上了超有質感的柔和拱形瓶身 ，光是擺在桌上就先降溫三度，一噴出來是酸爽明亮的檸檬香氣，中調完美還原了鮮摘馬鞭草的青翠綠意，尾韻則交織著天竺葵的淡淡花香，完全沒有一般柑橘調容易流於俗套的通俗感。整個人就像剛泡完冷水澡一樣暢快，微酸的清新能量很適合擺在辦公桌旁，每當下午腦袋昏沉、被熱意激發出焦慮時噴兩下，瞬間專注度回歸 ，絕對是今夏最無法抗拒的舒暢陪伴。

▲歐舒丹馬鞭草淡香水75ml／2,800元。（圖／品牌提供）

▲同香味還有馬鞭草沐浴膠、馬鞭草美體乳、沁涼馬鞭草美體凝乳和馬鞭草護手霜，成套搭配使用為身心隨時提振清新能量。（圖／品牌提供）

CK身體髮香噴霧：把四種無害偽體香穿上身

如果你偏愛讓人想黏著你的偽體香，Calvin Klein這次新出的身體髮香噴霧真的會讓你瘋掉！全系列主打不分性別的純素配方，更一口氣推出四款神仙香氣：喜歡冰涼清爽的人首推融入鳳梨與麝香的「清柔椰光」；偏愛甜美光采就選多汁蜜桃感十足的「輕柔果蜜」；而微裸香草結合琥珀木質則揉合出極致潔淨的「微裸香草」；當然還有像棉花般溫潤柔和、展現平衡之美的「棉語麝香」。融入獨特第二層肌膚香調的輕盈質地，讓人可以大膽自由疊加，噴在頭髮跟身上就像洗完澡後皮膚自然散發的底香，配方還偷偷加了甘油來維持肌膚滋潤清爽，微醺般的率性性感在撥弄頭髮的瞬間不經意流露。

▲Calvin Klein香氛正式推出CK身體髮香噴霧，如同第二層肌膚般環繞全身，輕盈卻能自由疊加。（圖／品牌提供）



kuoca抹茶拿鐵淡香精：聖水洞時髦女孩的醇厚奶霜

最近在台韓兩地美妝圈討論度爆表、來自首爾聖水洞的香氛品牌kuoca，今年夏天也端出讓人驚艷的抹茶拿鐵淡香精，承襲品牌如同精緻料理般的調香美學，前調是大膽微苦的濃郁抹茶交織新鮮薄荷 ，一開始是乾淨清爽的綠意；隨後香甜奶香與柔和茉莉湧上，在皮膚上化為細緻又溫潤的絲滑質地，最後用檀香木跟白麝香沉穩收尾。雞尾酒高腳杯的曲線瓶身極具視覺張力，甜而不膩的溫柔木質調在身上竟然能持香高達8小時，清新中帶著讓人想一探究竟的醇厚深度，完全是文青女孩的抗熱神香。

▲kuoca抹茶拿鐵淡香精50ml／3,990元。（圖／品牌提供）

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