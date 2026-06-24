微風信義改造VIP室主打極奢「每日限定20組」　入場資格100萬元起

▲微風信義頂級VIP改裝亮相。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨業者持續深化頂級會員服務，針對忠誠客禮遇進行再升級。微風信義全新打造的 Diamond Lounge 主打明亮時髦，消費百萬元起跳才能進場；誠品 6 月中旬起陸續開放充滿綠意的森林系「誠品會員聚所」，讓黑卡會員每月 6 次免費入場，並開放其他會員可用付現方式體驗，活用 VIP 空間。

「微風信義 Diamond Lounge」近期全新亮相，約60坪空間可容納 40 位 VIP。相較於微風廣場 VIP 室走的沉穩優雅風，信義店運用更明亮、開闊且時尚的設計語彙，面鋪設特別訂製的千鳥格紋地毯，在視覺上形塑空間層次。主打家具皆為專屬量身訂製，並特別自美國知名照明品牌引進多盞璀璨的水晶吊燈提升質感，窗簾則選用海外進口高級面料，以柔和觸感與沉穩色調，勾勒出優雅從容的空間氛圍。

此外也預計推出每月定期更新內容的會員專屬套餐，開幕首波攜手米其林必比登推薦的「心潮飯店」，以當代視角重新演繹台灣料理。未來空間也將規劃 VIC 會員專屬名人講座、精品鑑賞會、限量新品預覽及預購體驗活動。

微風信義 Diamond Lounge 空間為微風鑽石卡會員及琉金卡會員打造。鑽石卡會員資格必須達到單日消費滿 100 萬元，或當年度消費累計達 500 萬元，預計每日限量接待 20 組。

誠品則採取自然共生的風格，在近期公布將從 6 月中旬起陸續推出全新專屬空間「誠品會員聚所」。首站於誠品生活台南率先啟用，位置緊鄰綠意天井，就在挑高 10 米的雙層書店旁，擁有通透的自然採光。空間設計以溫潤沉靜的綠意樹景為概念，揉合沉穩木質與森林色調，取代原有的「eslite premium 黑卡專屬餐飲空間」。

空間內融入了閱讀與藝術元素，特別規劃誠品選書供會員自由取閱，並由誠品畫廊推薦藝術創作。餐飲服務提供多款嚴選咖啡、歐洲百年茶與涼夏氣泡飲，並附帶綜合堅果、日式米果、風味爆米花等多款輕食。現場另有限時推出哈根達斯迷你杯、酒精性飲品等豐富品項的加價購服務。

入場資格與花費相對多元，誠品會員憑手機 APP 指定電子券即可免費入場。黑卡會員可憑既有每月 6 張飲品招待券可免費入場一小時；金卡、白卡、小童學卡會員可憑不定期活動贈券免費入場一小時。一般會員也憑誠品點數 500 點，或以「50 點 + 120 元」兌換 1 張入場一小時款待券，或是第一個小時 168 元，每加半小時加收 84 元的直接入店方案。