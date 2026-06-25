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2026聯名熱潮買不完　艾絲樂小兔香氛娃娃必搶、GD愛貓UT四款設計想全收

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文／美人圈

2026年聯名熱潮永遠燒不完！近期各大品牌再度祭出話題級合作，從運動品牌、美妝到療癒角色IP，每一波聯名都讓粉絲忍不住掏出錢包。本篇幫大家整理近期最值得關注的聯名新品，看看哪一款會成為你的下一個必收目標。

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／品牌提供）

2026聯名新品推薦：Paul Frank Ｘ 徐若瑄

Vivian徐若瑄驚喜攜手美國經典潮流品牌Paul Frank（大嘴猴）推出極具情懷的「The Sound of V, 當旋律長出翅膀」限量聯名系列！ 徐若瑄不僅全程參與設計規劃、版型挑選與商品命名，用心程度直逼製作自己個人專輯，這也是她首度與T恤品牌合作，也讓此次聯名更具收藏價值。這次一共推出四款限定Tee，視覺設計運用了極具代表性的「翅膀 V」標誌，與大嘴猴經典圖案完美融合，不論男女穿都好看！

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Paul Frank）

2026聯名新品推薦：KLOWER PANDOR × Esther Bunny

香氛品牌KLOWER PANDOR攜手人氣角色Esther Bunny艾絲樂小兔推出限定聯名香氛系列，以「把香氣變成可愛陪伴」為靈感，將療癒又粉嫩的角色魅力融入香水、香氛娃娃與香氛盲盒等商品中。透過香氣與小兔的陪伴，傳遞「用可愛面對一切，慢慢來也很好」的生活態度，為忙碌日常增添滿滿好心情。本次限定香氣 「格拉斯玫瑰Grasse & Iris」 以甜美輕盈的粉嫩花香為主調，融合微酸微甜的氣息，宛如兒時最愛的軟糖般令人著迷，女孩們一定會喜歡！

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／KLOWER PANDOR）

2026聯名新品推薦：《樂一通》Looney Tunes Ｘ New Era 

New Era再度攜手經典人氣卡通《樂一通》（Looney Tunes）推出全新聯名系列，將兔巴哥、達菲鴨等角色換上MLB球隊戰袍，透過趣味刺繡重新詮釋棒球文化。系列涵蓋9FIFTY、9FORTY AF、童款帽與復古短袖 T 恤，集結紐約洋基、洛杉磯道奇、波士頓紅襪等人氣球隊元素，並以角色揮棒、投球等經典動作打造吸睛設計。融合美式復古風格與童趣魅力，不論是《樂一通》粉絲還是棒球迷，都值得收藏。

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／New Era）

2026聯名新品推薦：adidas Originals Ｘ Coca-Cola

adidas Originals與Coca-Cola睽違24年再度攜手，為2026 FIFA 世界盃™推出全新聯名系列。以2000年代街頭風格與經典運動元素為靈感，打造涵蓋運動外套、球衣、T-shirt、短褲，以及SUPERSTAR II、SAMBA OG等鞋款。設計融入Coca-Cola經典罐裝與復古廣告元素，透過當代視角重新演繹兩大品牌的經典DNA，以「Originals are the Real Thing」為主題，展現足球文化、街頭潮流與品牌傳奇的完美交會。

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／adidas Originals）

2026聯名新品推薦：Vans Ｘ NO COFFEE

Vans歡慶60週年，特別攜手日本福岡人氣咖啡品牌NO COFFEE打造限定聯名企劃！即日起至6月13日進駐台北中山商圈快閃店，以招牌黑白美學結合街頭文化，不只有超好拍的CORTIS同款洗衣房主題打卡牆，還能喝到限定「Off The Malt」1966麥芽特調，更準備多重獨家好禮，讓大家邊喝咖啡邊感受Vans經典不敗的街頭魅力。

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Vans）

2026聯名新品推薦：Studio Doe Ｘ JSELF

Studio Doe攜手日本設計師品牌JSELF推出限定唇頰兩用膏，以雙方共同推崇的「順其自然（as it is.）」為靈感，打造專為亞洲膚色調配的訂製色#LIGHT BERRY。介於莓果與粉色之間的柔和色調，只需輕輕暈染雙唇與雙頰，就能瞬間提亮氣色，呈現自然透亮的好膚況。全程日本製造，添加100%天然植物油，兼具保濕與舒緩效果，讓妝容回歸簡單自在，也完美呼應兩大品牌追求的自然美學。

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Studio Doe）

2026聯名新品推薦：UNIQLO Ｘ ZO&FRIENDS

UNIQLO攜手LINE FRIENDS旗下人氣角色ZO&FRIENDS推出全新聯名UT系列，以「正因不完美，才更顯完美的朋友們」為主題，將雲朵貓ZOA、小雛菊A&NE與AKI ZAKI等療癒角色融入設計之中。系列透過水彩風插畫、仿麂皮質感印花等多元藝術手法，描繪角色們相互陪伴的溫暖日常，打造兼具可愛魅力與收藏價值的療癒系T恤，共4款設計，讓人一穿上就被滿滿幸福感包圍。UNIQLO Ｘ ZO&FRIENDS預計於2026年6月29日上市，務必把握機會購買。

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／UNIQLO）

2026聯名新品推薦：MelissaＸ Sanrio三麗鷗

知名巴西女鞋品牌Melissa今夏攜手Sanrio三麗鷗推出夢幻聯名，集結Hello Kitty、美樂蒂、庫洛米與大耳狗等超人氣角色，將滿版印花與時下流行的飾釦元素融入鞋款及包款設計。系列涵蓋羅馬涼鞋、厚底涼鞋及童鞋款，以立體角色飾釦、蝴蝶結細節與繽紛配色打造滿滿童趣氛圍，無論甜美風還是個性風都能輕鬆駕馭，為夏日穿搭增添高辨識度與療癒魅力。

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Melissa）

2026聯名新品推薦：UNDER ARMOUR Ｘ Marine Serre

UNDER ARMOUR歡慶品牌30週年，驚喜攜手法國先鋒時尚品牌Marine Serre推出限量聯名系列。以UA經典Baselayer緊身衣與2000年代運動風格為靈感，結合Marine Serre標誌性的新月圖騰與前衛剪裁，打造兼具機能性與高級時裝感的全新設計。系列採用UA經典HeatGear®科技面料，並推出服飾與UA Proto Speed II聯名鞋款，在復古運動基因中注入未來感美學，完美展現運動潮流與時尚設計的跨界魅力。

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／UNDER ARMOUR）

2026聯名新品推薦：DIESEL Ｘ Tinder 

DIESEL攜手全球社交平台Tinder推出全新「For Successful Loving」聯名企劃，以DIESEL經典標語「For Successful Living」為靈感，重新詮釋愛與親密關係的多元樣貌。系列共推出17款服飾與配件，透過燒花工藝、錯視蕾絲設計及聯名標語細節，展現大膽無畏的自我表達精神。除了推出聯名膠囊系列外，雙方也攜手響應同志驕傲月，捐贈20萬美元支持全球LGBTQIA+社群發展，讓這次合作不只是時尚聯名，更傳遞關於包容、自由與真實做自己的重要理念。

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／DIESEL ）

2026聯名新品推薦：Michael Kors Ｘ Christina Zimpel

Michael Kors攜手澳洲藝術家Christina Zimpel推出全新聯名膠囊系列，以法國聖特羅佩的陽光海岸風情為靈感，將色彩鮮明、充滿生命力的藝術畫作融入服飾與配件設計。系列涵蓋沙龍長裙、襯衫式洋裝、套裝、托特包及漁夫帽等單品，以大膽色彩與度假氛圍勾勒出夏日裡維艾拉的浪漫景致，讓人彷彿一秒置身南法海濱，為夏季穿搭注入滿滿藝術感與度假氣息。

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲聯名 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Michael Kors）

延伸閱讀

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美人圈, 聯名

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